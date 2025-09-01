#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

“Visu, ko prasa NATO un drošība, jānodrošina automātiski, viss pārējais ir otršķirīgs!” Rostovskis par budžeta prioritātēm 0

LA.LV
19:17, 1. septembris 2025
Viedokļi

Par valsts drošības finansējumu TV24 raidījumā “Dienas personība” stāsta Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis.

“Mums tā pozīcija abām lielākajām darba devēju organizācijām bija tāda, un mēs arī ar virkni politiskajām partijām parakstījām šo memorandu. Tur gan no pozīcijas parakstīja ZZS, bet mūsu centrālais vēstījums bija sekojošs, par cik karš turpinās, faktiski visaugstākā prioritāte ir drošība,” skaidro Rostovskis.

“Mēs teicām, ka visas tās vietas, kur varētu tērēt miera laikos. Es saku tā salīdzinoši: “Ja ej ciemos, tev ir uzvalks, tu vari nopirkt brošu vai piekariņu, uzroci vai jaunu šlipsi. Bet tādos kara laikos tu labāk ej ar veco uzvalku un netērē tur, kur var netērēt, jo jātērē drošībai,” viņš uzsver.

Mēs teicām – pārskatām visas izdevumu pozīcijas, ietaupām 850 miljonus un dodam tos drošībai. Patiesībā es sapratu, es tagad neatceros, jo tikšanās ir ļoti daudz, bet ir bijusi virkne NATO samitu, kuros katrai NATO valstij ir uzdoti uzdevumi, kurus jāpaveic, atgādina Rostovskis.

Tas uzdevumu apjoms, kas ir jāpaveic Latvijai, maksā apmēram pusotru miljardu. “Man tagad ir jautājums arī mūsu politiķiem – no kurienes tā nauda būs? Jo manā skatījumā šobrīd rīcībai ir jābūt tādai – visu, ko vajag drošībai un visu ko prasa mūsu partneri, tas iet automātiski, un tad ar pārējo mēs varam strādāt,” norāda LTRK prezidents.

“Tad man ir jautājums – kā tad ar drošību? Jo ir virkne politiķu un ierēdniecību, kas saka: to vajag un to vajag. Bet saprotiet, ja nebūs drošība, ja, nedod Dievs, sākas kaut kādas provokācijas vai kaut kādas citas lietas un nedod Dievs karadarbība sliktākajā gadījumā, tad, ja mēs sevi neaizsargājam, pārējam vairs nav jēgas, norāda Rostovskis.

“Tas ir tas mans jautājums – pastāstiet man, cienītie politiķi, vai jūs nofinansēsiet visas NATO prasības. Jo tur mums jābūt teicamniekiem, tur nevar būt nekādu variantu. Un tad runājam tālāk, jo es šobrīd neredzu pārliecību, ka to izdosies izdarīt,” piebilst Rostovskis.

