Ukrainas kara izbeigšanas perspektīvas ir divas – sliktākā no tām joprojām ir iespējama 0
Kara izbeigšanas perspektīvs šogad ir atkarīgs no ASV spiediena uz Krieviju un Ukrainas spējas saglabāt adaptācijas tempu izsīkumu karā. Šādus paziņojumus Rietumu eksperti sniedz Atlantijas padomes pasākumā.
Viljams Teilors, kas ir kādreizējais ASV ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Ukrainā, aprakstījis divus scenārijus, kas varētu rasties pēc vairāku mēnešu ilgā darba starp ASV, Ukrainu un Eiropu.
Skaidrs, ka ir daudz neatbildētu jautājumu par teritorijām, tostarp Zaporižjes atomelektrostaciju, tāpat fakts, ka Krievijas diktators pašlaik neredz iemeslu sēsties pie sarunu galda. TV24 raidījuma “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” fragmentā skatieties, kur Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks, izklāsta kādus kara izbeigšanas scenārijus paredz Teilors.