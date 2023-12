“Nauda nesmird…” Adamovičs stāsta par atrasto krievu “Shahed” dronu, kurā ievietots Ukrainā ražots akumulators Ieteikt







TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Zemessardzes štāba virsnieks, komandkapteinis Normunds Adamovičs pastāstīja, viņaprāt, kādu “interesantu ziņu”, kas izplatījusies sociālajos medijos.

“Tika izķidāts šis krievu “Shahed-13″ lidrobots. Un kas tur tika konstatēts? Tur tika konstatēts, kā apgalvo informācijas avots, ka šinī krievu lidrobotā atrodas Ukrainā izgatavots akumulators, un lidaparātā ievietota Ukrainas sakaru operatora SIM karte,” tā pavēstīja Adamovičs, raidījumā demonstrējot foto kadrus ar šo krievu bezpilota kaujas lidaparātu “Shahed”.

Raidījumā pieminēja, ka Ukraina turpina eksportēt arī uz Krieviju ar kara tehniku saistītus materiālus, kas esot “pārsteidzoši”.

Adamovičs to komentēja, sakot: “Personīgi pašam grūti tam noticēt, bet, iespējams, kaut kādas shēmas līdzīgi kā tas tika izmantots ar helikopteru dzinējiem. To nevar izslēgt, bet nevar izslēgt arī to, ka šī ziņa nav patiesa. Bet to mēs skatīsimies turpmākajā gaitā, bet ņemot vērā to epopeju, kāda bija ar helikopteru dzinējiem, tas ir ļoti ticams, ka tā arī varētu būt. Kā saka, nauda nesmird.”

Kā liecina jaunākā informācija 1.decembrī, tad aizvadītājā naktī ukraiņi notriekuši 18 no 25 Krievijas palaistajiem bezpilota kaujas lidaparātiem “Shahed” un vienu planējošo aviobumbu, piektdien paziņoja Ukrainas Gaisa spēki.

Gaisa spēku paziņojumā nav precizēts, kur trāpīja septiņi nenotriektie trieciendroni.

Krievijas spēki aizvadītajā naktī “Shahed” palaida uz Hersonas un Mikolajivas apgabalu dienvidiem, Krivijrihu un Zaporižju.

Par planējošo aviobumbu notriekšanu Ukrainas spēki ziņo salīdzinoši reti, jo, kā norāda speciālisti, to noteikšana un notriekšana ir diezgan sarežģīta.

Piektdienas rītā plkst.6.15 Kijivas apgabalā tika izsludināta gaisa trauksme saistībā ar “Shahed” palaišanu no okupētās Krimas. Dati par šiem droniem nav iekļauta Ukrainas Gaisa spēku atskaitē.