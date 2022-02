Foto: SHUTTERSTOCK

Ilze Kuzmina, “Skola & Ģimene”, AS “Latvijas Mediji”

Kad mājās nav pagūts paēst brokastis, skolas pusdienas nav bijušas gana sātīgas vai gardas vai arī pēcpusdienas cēliens skolā ieilgst, viens no veidiem, kā gūt enerģiju, ir izmantot skolās novietotos uzkodu vai dzērienu automātus. Taču ne visi vecāki ir mierā ar to, ka skolās tādi atrodas: mazie tajos sametot vai visu kabatas naudu. Kam no tā tiek labums?

Tiesa, ne jau katrā skolā ir šādi automāti: parasti tie uzstādīti vien lielākajās skolās vai tajās, kurās ir salīdzinoši liels un plaši izmantots sporta komplekss, tātad potenciālie klienti automātus var izmantot ne tikai mācību laikā, bet visas dienas garumā.

Skolas iznomā telpas uzņēmumiem

Automātus uzstāda uzņēmumi, kas tos arī apkalpo, gūst peļņu no skolēnu, skolas darbinieku un apmeklētāju pirkumiem. Protams, tos nevar uzstādīt patvaļīgi: ir jānoslēdz līgums par automātu uzstādīšanu, nomājot skolas telpas: parasti vienam automātam pietiek ar vienu kvadrātmetru.

Piemēram, Rīgā dzērienu un uzkodu automātu izvietošanu izglītības iestādēs regulē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (IKSD) iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un tā padotībā esošās iestādes nodod lietošanā (iznomā) to lietošanā un apsaimniekošanā nodoto Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu”.

Saskaņā ar tiem līgumu par automāta izvietošanu var slēgt ar uzņēmumu, kas piedāvā augstāko nomas maksu un apliecina, ka produkcija atbilst valdības izdotajiem noteikumiem, kas nosaka, kādus pārtikas produktus drīkst pārdot izglītības iestādēs.

Lēmumu par to, ka tiks slēgts līgums ar kādu uzņēmumu par telpu iznomāšanu automātam, pieņem katras skolas nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija. Savukārt IKSD apstiprina šo lēmumu. Nomas maksu pirms tam aprēķina pati skola saskaņā ar SIA “Eiroeksperts” atzinumu par iespējamo nomas maksu dzērienu un pārtikas automātu izvietošanai Rīgas pilsētas izglītības, kultūras un sporta iestādēs. Ja uz iespēju novietot automātus skolā pretendē vairāki uzņēmumi, līgumu slēdz ar to, kurš piedāvā augstāko nomas maksu.

Pēc departamenta datiem, Rīgas izglītības iestādēs – ne tikai skolās, bet arī interešu un sporta izglītības iestādēs – uzstādīti apmēram 50 dzērienu vai uzkodu automāti. Taču, kā atklāj departamenta pārstāve Indra Vilde, līgumu skaits aizvien mainās: kāds to noslēdz no jauna, kāds izbeidz līgumu.

Diena skolā mēdz būt gara

Rīgas 34. vidusskolas direktores Nataļjas Rogoļevas pieredze liecina, ka skolu telpās automāti tiek uzstādīti tāpēc, ka vai nu paši skolas darbinieki vēlas, piemēram, dzert automāta kafiju un tāpēc meklē firmu, kas to var nodrošināt, vai arī kāda firma izsaka vēlēšanos skolā uzstādīt uzkodu vai dzērienu automātu. Jebkurā gadījumā jārīko izsole. Un var gadīties tā, ka, ja uzrodas vairāki pretendenti, kas vēlas uzstādīt skolā automātus, firma, kura pirmā izrādījusi interesi, izsolē zaudē.

Lielāka interese uzstādīt automātus firmām esot skolās, kur ir liels skolēnu skaits. Kafijas automātus tās labprātāk uzstāda tur, kur ir daudz vecāko klašu skolēnu, jo mazie kafiju nedzer.

Rīgas 34. vidusskola atrodas divās ēkās: tur, kur mācās sākumskolas klases, kafijas automāts kādreiz gan bijis, bet, ņemot vērā vecāku bažas, ka mazie varētu aplieties ar karstu dzērienu, nomas līgums pārtraukts. Ēkā, kur mācās vecāko klašu skolēni, aparāts gan ir.

“Dažkārt skolā diena ir gara, ēdnīca līdz vakaram nestrādā. Automāts tomēr dod iespēju tikt pie silta dzēriena gan darbiniekiem, gan skolēniem. Tomēr vairāk, manuprāt, kafiju dzer darbinieki,” tā N. Rogoļeva.

Guvums nav liels

Informācija par to, ka skola izsludinājusi izsoli par tiesībām nomāt telpas automāta uzstādīšanai, un izsoles rezultāti skolai būtu jāpublicē savā mājaslapā. Realitātē šī informācija ne visās mājaslapās viegli atrodama.

Taču pieejamie dati liecina, ka bieži vien Rīgas skolās automātus uzstāda uzņēmumi “Kafe Serviss” un “Coffee Master”.

Tāpat skolu mājaslapās publicētā informācija atklāj, ka ieņēmumi, ko skola gūst no kvadrātmetra iznomāšanas automātu uzstādītājiem, nav lieli. Turklāt dažādās skolās tie atšķiras. Nomas maksa var būt atkarīga gan no tā, cik skolā ir skolēnu, gan arī no tā, cik firmas tur vēlas uzstādīt savus automātus. Piemēram, Rīgas 64. vidusskolas vienā ēkā automātu vēlējās uzstādīt tikai uzņēmums “Sanitex”, par to solot vien 15 eiro mēnesī. Savukārt otrā skolas ēkā “Sanitex” konkurents “Coffee Master” jau nomas maksā piedāvāja 52,50 eiro mēnesī.

Tikmēr Rīgas 34. vidusskolā SIA “Kafe Serviss” maksā 83,07 eiro mēnesī, bet Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā šis pats uzņēmums nomājis kvadrātmetru skolas telpu par 71,20 eiro mēnesī. Tiesa, summas minētas bez PVN, turklāt automātu uzstādītājiem tiek piestādīts arī rēķins par komunālajiem maksājumiem.

Kā žurnālam “Skola & Ģimene” apgalvoja kāds “Coffee Master” pārstāvis, kas vēlējās palikt anonīms, realitātē viena automāta uzstādīšana mēnesī izmaksā vismaz 200 eiro.

Uzņēmumu gada pārskati liecina, ka minētie uzņēmumi sevišķi pelnoši nav. Piemēram, “Kafe Serviss” 2020. gadā gan apgrozījis teju septiņus miljonus eiro, taču peļņa bijusi vien ap simts tūkstošiem eiro. Salīdzinājumā ar 2019. gadu apgrozījums bija krities par aptuveni diviem miljoniem eiro, bet peļņa samazinājusies vairāk nekā astoņas reizes.

Sliktāk klājies “Coffee Master”, kas 2020. gadā apgrozīja ap 270 tūkstošiem un piedzīvoja 36 tūkstošu eiro lielus zaudējumus. Gadu iepriekš apgrozījums bija virs 334 tūkstošiem un peļņa, kaut neliela, bet bija – virs 2000 eiro. Tiesa, 2018. gadā arī bijuši zaudējumi.

Jāņem gan vērā, ka šie uzņēmumi sniedz arī citus pakalpojumus, tātad nodarbojas ne tikai ar automātu uzstādīšanu, turklāt automātus liek ne tikai skolās, bet arī dažādās citās publiskās vietās.

Ļoti liels apgrozījums – gandrīz 400 miljoni eiro – un teju 7,3 miljoni peļņas 2020. gadā bija iepriekš pieminētajai SIA “Sanitex”, taču šim uzņēmumam pieder gan vairumtirdzniecības bāze, gan tā piegādā pārtikas produktus dažādām iestādēm, tātad ievērojamā peļņa nebūs gūta no automātu uzstādīšanas skolās.

Labākie klienti – mazie bērni

Novērojumi skolās liecina, ka uzkodu automātos ievietotie produkti ir gana pieprasīti: bieži vien automāti ir pustukši, jo skolēni daudz ko izpirkuši. Jo sevišķi ap automātiem spieto jaunāko klašu skolēni, kuri bieži vien nesaprot, ka uzcenojums automātos ievietotajiem produktiem ir gana liels (sīkāk cenas skatiet tabulā!), turklāt bieži vien skolas ēdnīcā līdzīgas lietas var nopirkt lētāk.

“Coffee master” pārstāvis piekrita, ka uzkodu automātu labākie klienti ir jaunāko klašu skolēni. Savukārt pieprasītākā prece esot sulas, negāzētais ūdens un cepumi “Belvita”. Agrāk, kad nebijis tik stingru prasību produktiem, ko drīkst ievietot uzkodu automātos, ejošākā prece bijusi čipsi. Krāpties un ievietot automātos neveselīgus produktus uzņēmumu darbinieki neriskējot, jo skolu pārstāvji ik pa laikam pārbaudot, vai automātā ievietotie produkti atbilst prasībām.

Vairāk automāti tiekot tukšoti pēcpusdienās, kad skolā jau notiek pulciņi vai treniņi.

Kafijas automātu pieprasītākā prece skolās toties esot dažādu veidu karstā šokolāde.

Lētāk nevarot

Uzņēmuma pārstāvis gan apgalvoja, ka patiesībā automātu uzstādīšana skolās neesot sevišķi izdevīga: firmas pat pamazām no tā atsakoties, jo izdevīgāk esot automātus uzstādīt uz ielas, kur ir vairāk potenciālo kafijas dzērēju. Viens automāts, kas atrodas skolā, mēnesī uzņēmumam varot ienest ap 400 eiro, taču tā nav tīra peļņa: no tās vēl jāatrēķina nomas maksa. Tāpēc lētākas preces automātos nevarot būt: tad peļņas nebūšot gluži nekādas. Skolu ēdnīcas un kafejnīcas varot atļauties tirgot lētāk, jo tām nav jāmaksā tik dārga nomas maksa. Kvadrātmetra noma citiem nomniekiem parasti ir lētāka, nekā maksā automātu īpašnieki.

Vērā ņemama peļņa varot sanākt vien tad, ja pieder ļoti daudz automātu – vismaz 1000. Savukārt “Coffee Master” skolās esot ap 60 aparātu: tas visā Latvijā, ne tikai Rīgā.

Pandēmija un attālinātās mācības situšas arī pa automātu īpašnieku kabatām: skolā skolēnu nav bijis, līdz ar to apgrozījums mazinājies, bet nomas maksa bija jāmaksā tik un tā. “Coffee Master” peļņa 2020. gadā salīdzinājumā ar 2019. gadu kritās par 13 procentiem, bet apgrozījums – par 18 procentiem. 2021. gada dati vēl nav pieejami, bet, domājams, tad pandēmijas ietekme varēja būt vēl lielāka.

Automātu īpašnieku samaksātā nomas nauda nonāk IKSD kontā, kur ienāk nauda arī par citiem attiecīgās skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem, piemēram, par sporta zāles vai baseina izīrēšanu. Skola šo naudu var izmantot, piemēram, mēbeļu vai kādas tehnikas iegādei vai arī remontdarbiem.

Kādus pārtikas produktus drīkst pārdot skolās?

svaigus augļus, ogas un dārzeņus (tajā skaitā salātu, biezeņu vai kokteiļu veidā)

žāvētus augļus, ogas, dārzeņus, sukādes, kā arī no tiem gatavotus produktus bez pievienota cukura, sāls un daļēji hidrogenētiem augu taukiem

negrauzdētus riekstus un sēklas bez pievienota cukura un sāls

pienu, raudzētus piena produktus, kuros tauku saturs nepārsniedz 2,5 procentus, biezpienu, kurā tauku saturs nepārsniedz piecus procentus, sviestu, kurā piena tauku saturs ir vismaz 80 procenti, un dehidrētu pienu

saliktus piena produktus, kuros kopējais tauku saturs nepārsniedz 2,5 procentus, un saliktus piena produktus, kuru sastāvā ir biezpiens un kopējais tauku saturs nepārsniedz piecus procentus. Tiem jāsatur ne vairāk kā piecus gramus cukura uz 100 gramiem vai mililitriem produkta un ne vairāk kā vienu gramu sāls uz 100 g vai 100 ml produkta

sieru, kurā tauku saturs sausnā nepārsniedz 45 procentus

dzeramo ūdeni, avota ūdeni un dabīgos minerālūdeņus, kuros minerālsāļu saturs sausajā atlikumā nepārsniedz 1500 mg/l

augļu sulas, kā arī dārzeņu sulas bez pievienota cukura un sāls

augļu nektārus, kuros kopējais ogļhidrātu daudzums nepārsniedz 15 gramus uz 100 ml produkta, bez glikozes un fruktozes

dzērienus, kas pagatavoti, izmantojot zaļo, melno un augu tēju, izņemot šķīstošo tēju

dzērienus, kas pagatavoti, izmantojot grauzdētu, maltu, kā arī šķīstošo kafiju vai sausu vai pastas veida cigoriņu ekstraktu, kā arī kakao pulveri ar samazinātu tauku saturu, kur kakao sviesta saturs sausnā ir mazāks par 20 procentiem

dzērienus, kas pagatavoti no augļiem un ogām un kuros ir ne mazāk kā 18 procenti augļu sulas un kopējais ogļhidrātu daudzums nepārsniedz 15 gramus uz 100 ml produkta, bez glikozes un fruktozes

šokolādi, kas satur ne mazāk kā 37 procentus kopējās kakao sausnas

sausmaizītes (galetes), sausiņus un barankas, kurām nav pievienoti daļēji hidrogenēti augu tauki un kuras satur ne vairāk kā piecus gramus pievienota cukura un ne vairāk kā 1,25 gramus sāls uz 100 gramiem produkta

maizi, kurai nav pievienoti daļēji hidrogenēti augu tauki, kas satur ne vairāk kā 1,25 gramus sāls un ne vairāk kā piecus gramus pievienota cukura uz 100 g produkta, kurā šķiedrvielu daudzums nav zemāks par pieciem gramiem uz 100 gramiem

produktus, kas ražoti no augļiem un ogām, izņemot tomātus (piemēram, džems, želeja, ievārījums, augļu un ogu mērce, augļu un ogu biezenis)

medu

izglītības iestādē no zivs filejas vai liesas gaļas pagatavotus produktus, kas satur ne vairāk kā 1,25 gramus sāls uz 100 gramiem produkta

piena saldējumu ar augļiem un ogām, kas iegūts tikai no piena vai piena produktiem, kam ražošanas procesā var būt pievienotas citas nepieciešamās sastāvdaļas (izņemot glikozi un fruktozi), ja tās daļēji vai pilnībā neaizvieto kādu no piena sastāvdaļām un satur ne vairāk kā piecus procentus piena tauku un ne vairāk kā 15 procentus pievienota cukura uz 100 gramiem vai mililitriem produkta

Alternatīva automātu uzkodām

Tēja vai kakao termokrūzē (piemērots, sākot no apmēram 10 gadu vecuma, mazāki var applaucēties)

Sava atkārtoti uzpildāmā ūdens pudele

Tostermaize ar siera vai kādu citu pildījumu

Auzu pārslu cepumi

Graudaugu, riekstu un žāvētu augļu batoniņi (gan pirkti, gan pašgatavoti, recepte – 61. lpp.)

Riekstu un žāvētu augļu maisījums

Āboli, bumbieri un citi augļi un dārzeņi, piemēram, sašķēlēti burkāni

Dzeramie jogurti