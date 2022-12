“Ne tikai avokado!” Uztura speciālists nosauc piena produktus – labo tauku avotus un tos, kurus neēst Ieteikt







Avokado ir brīnišķīgs labo tauku avots. Kā ar piena produktiem? Daļa cilvēku uzskata, ka tos labāk neēst.

“Biezpiens un krējums arī ir lieliski tauku avoti. Atrodiet līdzvērtīgus produktus, kas satur tik daudz bioloģiski aktīvu vielu koncentrāciju,” TV24 raidījumā “La Dolce Vita. Gatavo gudri!” ciemojas uztura zinātnieks, uztura speciālists Ansis Zauers. Viņš gatavos veselīgo “lazanju” ar dažādu krāsu burkāniem un biezpiena salātus ar seleriju un mandelēm.

“Mums Latvijā ir brīnišķīgi fermentētie produkti, kas citur stipri mazāk, piemēram, kefīrs un paniņas.

Viss ar mēru un mīlestību!” viņš iesaka.

Mazāk uzturā vajadzētu lietot augsti rafinētus produktus, piemēram, margarīnu.

Piena un tā produktu galvenais vērtīgums ir olbaltumvielas un kalcijs. Kalcijam piena produktos ir augsta biopieejamība, mūsu organisms to labi saprot. Tajos esošais fosfors veiksmīgā kompozīcijā ar kalciju labvēlīgi ietekmē kaulu veselību.

Nereti uztraucas par holesterīna daudzumu asinīs, kas varētu paaugstināties, lietojot piena produktus. Taču šādi mēs uzņemam vien 16% no kopējā holesterīna daudzuma. Pierādīts, ka daudz vairāk ietekmē organisma spēja tikt galā ar kopējo tauku daudzumu, kas uzņemts ar uzturu. Tas ir individuāli, atkarīgs no katra organisma īpatnībām, daļēji no iedzimtības, arī no tā, cik daudz cilvēks izkustas, un citiem veselīga dzīvesveida faktoriem.

Nebūtu vajadzības speciāli lūkot pēc iespējami mazāka tauku procenta, it īpaši, ja nav liekā svara. Pienā un tā produktos ir aptuveni 80 ķīmisko elementu. Tauku lodītes atšķeļot, atdalot, zūd citas labās vielas.

Uztura speciāliste uzskata, ka vislabākais ir vidusceļš. Piemēram, izvēloties pienu, neņemt visliesāko. Ikdienā ēdot veselīgi, par ļaunu nenāks tas, kurā ir 2% tauku. Tāpat gana labs ir krējums, kas satur 20% tauku.

Bieži vien uzskata – pirkšu 10% krējumu, veselībai ieteicamāk. Taču krējumu labāk aizvietot ar bezpiedevu jogurtu.