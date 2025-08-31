#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
“Neatradās vietiņa arī U burtiņam?“ Jaunais “Rīgas siltuma” logo uzkurina spraigu diskusiju un raisa nepatīkamas asociācijas 0

LA.LV
17:23, 31. augusts 2025
Stāsti Pieredze

Tērzēšanas plaftormā “X” pēdējās dienās izvērtusies diezgan provokatīva diskusija par uzņēmuma “Rīgas siltums” logo, kurā dominē sarkana, zila un balta krāsa. Daļa tajā saskata slēptu zemtekstu, taču citi aicina saglabāt veselo saprātu.

“Kam vēl tādas krāsas,” jautā “X” lietotājs, kurš aizsāk diskusiju.

“Karstais un aukstais ūdens?” kāda komentētāja vaicā. Cits uzskaita valstis, kuru karogos vēl ir minētās krāsas: “Francijai, Nīderlandei, Apvienotajai Karalistei, Čehijai, Slovākijai, Slovēnijai, Austrālijai, Jaunzēlandei, Ziemeļkorejai, Horvātijai un Taizemei.”

“Nē, nu labi, daudzām valstīm. Tas, ka daudzas Rīgas pašvaldības iestādes ir ar smagām simpātijām pret krieviju jau ir labi zināms notikums kopš Ušakova laikiem,” cits izsaka savu viedokli.

“Vai tad tiešām tam logo starp burtiem ‘R’ un ‘S’ neatradās vietiņa arī U burtiņam?” kāds vaicā.

Cits uzsver: “Jelgavas karogs arī nedaudz līdzīgās krāsās. Bet neiesim jau viena traka kaimiņa dēļ savas foršās lietas ienīst vai kādus krāsu salikumus. Pietiek jau sabojātu normālu burtu un simbolu.”

“Šādas krāsas ir daudzām ar inženiertīkliem saistītām firmām. Zils simbolizē auksto ūdeni, bet sarkans – silto. Acīs cērt, bet nekāda zemteksta tur nav,” piebilst cita “X” lietotāja.

Vai arī tu zīmolā saskati kaut ko divdomīgu?

  • Mani tas neuztrauc
  • Neesmu domājis

