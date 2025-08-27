“Gribat teikt, ka mūsu cietumos var mierīgi sēdēt ar ko tādu uz drēbēm?” vīrietis LTV sižetā pamana ko nepiedodamu 0
Kāds vīrietis Kārlis LTV sižetā pamanījis ko dīvaini un par to pavēstījis sociālajos tīklos, uzrunājot Tieslietu ministriju.
Viņš raksta: “Tagad tā, Tieslietu ministrija! Gribat teikt, ka cilvēkiem, kas sēž mūsu cietumos, var mierīgi būt NACISTU regālijas uz drēbēm? Tas, ka par krustiem aizbildinās, ka tie baikeru, skaidrs. Bet nu šis saka ko citu!”
Kadrs 1:20 šajā video https://t.co/VsBHkYi8Ev
Tagad tā, @Tieslietas ! Gribat teikt, ka cilvēkiem, kas sēž mūsu cietumos, var mierīgi būt NACISTU regālijas uz drēbēm?
Tas, ka par krustiem aizbildinās, ka tie baikeru, skaidrs. Bet nu šis saka ko citu! pic.twitter.com/Gjovmjie4W
— Kārlis Arājs (@karlis_arajs) August 27, 2025
Video sižets, kurā vīrietis pamanījis nacistu zīmi, ir no LTV sižeta par ieslodzītais, kurš cietumā izveidoja un vadīja organizētu un bruņotu grupu.
Ieslodzītais cietumā izveidoja un vadīja organizētu un bruņotu grupu. Bandas mērķis bija izdarīt smagus un sevišķi smagus noziegumus, to skaitā arī pret personu dzīvību un veselību. Apsūdzība par bandītismu iepriekš celta par noziegumu, kas pastrādāts pirms 16 gadiem.
Lūk arī minētais sižets:
Nacistiskais dzelzs ērglis bija viens no Trešā reiha galvenajiem simboliem.
Tas simbolizēja varu, pārākumu un kontroli, un tika lietots gan kā valsts, gan partijas emblēma:
Ērglis ir sena vācu impērijas zīme, ko nacisti pārņēma, lai demonstrētu vēsturisko pēctecību un varenību.
Ērglis turēja svastiku vainagā – tas savienoja tradicionālo vācu heraldiku ar nacistu ideoloģijas galveno zīmi.
Ērglis simbolizēja arī militāru spēku, modrību un ienaidnieku “saspiešanu”, jo svastika tika turēta ērgļa nagos.
Tas tika izmantots uz ēkām, karogiem, formām, monētām – kā Trešā reiha oficiālais valsts varas simbols.