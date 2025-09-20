Eiropas atbilde dronu incidentiem mūsu teritorijā var maksāt Baltijas drošību 0
Krievija mērķtiecīgi un ilgstoši pārbauda NATO gatavību, izmantojot dronus, kas jau ielidojuši Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un tagad Polijā. Sandis Šrāders, Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks, Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes loceklis, TV24 raidījumā “Globuss” uzsver – tas nav nejaušs incidents, bet uzbrukums, un Eiropai jārīkojas stingrāk, citādi drošība būs apdraudēta.
“Eiropas drošība ir ļoti praktiska, un militārpersonas raksturo lietas tādas, kādas tās ir – 19 droni, kas ielido Polijā un tiek notriekti, tā nav nejaušība, tas ir uzbrukums. To, ka diplomāti meklē izskaidrojumu, balstoties uz likumiem, paražām un bieži vien mēģina izvairīties no konflikta, jo tāds ir diplomāta darbs, nenozīmē, ka tas nesīs būtiskus vai svarīgus rezultātus vai arī ka mēs varēsim apturēt Krieviju,” pauž Šrāders.
Viņš atgādina, ka pirmā drona ielidošana nejaušības dēļ notika Latvijā. Pēc tam droni ielidoja Igaunijā un Lietuvā. Tagad tie sasnieguši Poliju. “Tā ir mērķtiecīga un ilgstoša Krievijas NATO kopīgās atbildes testēšana, kura patlaban nav nesusi nekādus rezultātus,” skaidro pētnieks.
Šrāders piemin arī gadījumu, kad Krievijas lidmašīna 2017. gadā ielidoja Turcijas gaisa telpā.
“Es domāju, ka diplomātiem ir jārīkojas kā militāristiem, un Eiropai ir jārīkojas kā ASV, pieņemot lēmumus, kurus nav pieņēmis Donalds Tramps, un jāpiemēro sankcijas Indijai un Ķīnai, ja tās turpina pirkt Krievijas fosilos kurināmos,” uzskata pētnieks.
Viņš brīdina: ja Eiropa turpinās tirgoties ar Krieviju, tas mums maksās pašu dārgāko – drošību.
Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.