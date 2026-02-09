“Šis šobrīd ir kritiskākais jautājums!” Rajevs par frontes līnijā notiekošo 0

21:36, 9. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Doņeckas situācija no ukraiņu un krievu puses vēl joprojām krasi atšķiras, tādēļ risināt situāciju tur tālāk ir vēl jo grūtāk.

“”Financial times” paziņoja, ka amerikāņi sasaista drošības garantiju došanu Ukrainai ar sākotnējo ukraiņu spēku izvešanu no Doņeckas, bet Baltā nama pārstāvji atbildēja, ka tā nav patiesība – viņi tikai saved kopā abas karojošās puses, lai panāktu vienošanos,” TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” izsakās Igors Rajevs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis.

Kāda ir Doņeckas nozīme miera sarunās, skaties video.

