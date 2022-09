Publicitātes foto

Ņemot vērā ievērojamo elektroenerģijas cenu pieaugumu, saīsinās “Akropole” veikalu darba laiku Ieteikt







No pirmdienas, 5.septembra, mainīsies tirdzniecības centru “Akropole Alfa” un “Akropole Rīga” veikalu un pakalpojumu sniegšanas darba laiks, aģentūrai LETA pavēstīja tirdzniecības centru pārstāvji.

Vienlaikus pārtikas lielveikaliem, atsevišķām ēdināšanas vietām, sporta klubiem un kino darba laiks šobrīd netiek mainīts.

“Akropolis Group” mārketinga un komunikācijas nodaļas vadītājs Dominīks Mertins skaidro, ka lēmums par izmaiņām darba laikā ir pieņemts, ņemot vērā ievērojamo elektroenerģijas cenu pieaugumu un uzņēmuma vēlmi optimizēt energoresursu izmantošanu “Akropole” iepirkšanās centros. Tāpat lūgums par darba laika saīsināšanu saņemts arī no nomniekiem, un arī turpmāk uzņēmums meklēs risinājumus, kā padarīt energopatēriņu efektīvāku.

No pirmdienas “Akropole Rīga” veikali un pakalpojumu sniegšanas vietas strādās no plkst.10 līdz 21.

Savukārt veikals “Maxima XXX” turpinās strādāt tāpat kā līdz šim no plkst.8 līdz 23. Tāpat arī darba laiku nemaina aptieka “Euroaptieka”, kas strādās no plkst.9 līdz 22., sporta klubs “Lemon Gym” darba dienās turpinās strādāt no plkst.6 līdz 23, bet brīvdienās no plkst.9 līdz 22., “Apollo Kino Akropole Rīga” turpinās darboties kā līdz šim, atbilstoši noteiktajiem filmu seansu laikiem, kā arī atsevišķi restorāni un kafejnīcas turpinās strādāt kā līdz šim un būs atvērti līdz plkst.22.

Tāpat arī “Akropole Alfa” veikali un pakalpojumu sniegšanas vietas sākot ar pirmdienu strādās no plkst.10 līdz 21.

Nemainīgs darba laiks paliek hipermārketam “Rimi”, kas strādās no plkst.8 līdz 23., sporta klubam “MyFitness”, kas no pirmdienas līdz ceturtdienai strādā no plkst.6.30 līdz 23, piektdienās no plkst.6.30 līdz 22, bet brīvdienās no plkst.9 līdz 21.

Tāpat “Cinamon Akropole Alfa” turpinās darboties kā līdz šim, atbilstoši noteiktajiem filmu seansu laikiem, kā arī atsevišķi restorāni un kafejnīcas turpinās strādāt kā līdz šim un būs atvērti līdz plkst.22.

Iepriekš ziņots, ka “Akropolis Group”, kas pārvalda tirdzniecības centrus “Akropolis” Viļņā, Klaipēdā un Šauļos, kā arī “Akropole” Rīgā, pagājušā gada nogalē pabeidza tirdzniecības centra “Alfa” Rīgā iegādi, kļūstot par vienīgo tā īpašnieku.

Tirdzniecības centrs “Alfa”, ņemot vērā īpašnieka maiņu, martā kļuva par “Akropole Alfa”, bet tirdzniecības centrs “Akropole” kļuva par “Akropole Rīga”.

“Akropolis Group” ietilpst Lietuvas holdingā “Vilniaus prekyba”, kurā ir arī mazumtirdzniecības kompāniju tīkls “Maxima grupe”.

Publicēta: 02.09.2022 12:47