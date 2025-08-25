Pasaulē vecākais ārsts, kuram ir 103 gadi, atklāj vienkāršu noslēpumu, kā saglabāt slaidu figūru bez mokošām diētām 0
Kamēr daudzi viņa vecumā jau sen bauda atpūtu, 103 gadus vecais neirologs Hovards Takers, kurš Ginesa rekordu grāmatā ierakstīts kā pasaulē vecākais praktizējošais ārsts, turpina iedvesmot ar savu nerimstošo enerģiju un aso prātu, raksta “Daily Mail”.
Bijušais neirologs, kurš līdz pat slimnīcas slēgšanai 2022. gadā turpināja strādāt, joprojām ir aktīvs un piesakās jauniem darbiem, neskatoties uz savu cienījamo vecumu.
Kāds ir viņa ilgdzīvošanas un veselības noslēpums?
Brokastīs viņš parasti apēd grauzdiņu un augļus, vakariņās – steiku, vistas gaļu vai zivi ar dārzeņiem vai salātiem. Pusdienas viņš bieži izlaiž aizņemtības dēļ, ēd tikai tad, kad ir izsalcis – tas, pēc viņa vārdiem, būtiski atšķiras no mūsdienu cilvēku ieradumiem.
“Lai gan es neticu, ka viena diēta der visiem, ir skaidrs, ka veselīgu, neapstrādātu produktu lietošana, ceptu vai saldu produktu vietā, ilgtermiņā palīdz izvairīties no veselības problēmām,” saka ārsts.
Takers iesaka gatavot ēdienu pašiem, lai gan neslēpj, ka mīl arī saldumus un labprāt sevi palutina ar virtuli vai saldējumu.
Ārsts arī atturas no smēķēšanas un alkoholu lieto ļoti reti, atzīstot, ka mērenība visos aspektos ir veselīga dzīvesveida stūrakmens.
“Cilvēki bieži apgalvo, ka, ēdot produktu X vai stingri ievērojot režīmu Y, jūs dzīvosiet ilgāk. Es neticu galējībām. Patiesībā es domāju, ka galējības var nodarīt vairāk ļauna nekā laba. Protams, ģenētikai un veiksmei ir milzīga loma. Tomēr es uzskatu, ka galvenais ir visā ievērot mērenību,” sacīja ārsts.
Takers neizvairās no fiziskām aktivitātēm. Neskatoties uz iespaidīgo vecumu, viņš izmanto skrejceliņu mājas sporta zālē, kaut lēnākā tempā, skrien vieglā riksī un daudz staigā, uzskatot, ka tas stiprina sirdi un prātu.
Takers, kurš 67 gadu vecumā ieguvis arī jurista grādu, joprojām lasa neirologijas žurnālus un apmeklē datorapmācības kursus. Viņš uzskata, ka pensionēšanās ir “ilgdzīvošanas ienaidnieks”, jo tas ierobežo lēmumu pieņemšanu un sociālo mijiedarbību, kas var paātrināt veselības pasliktināšanos.