#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Shutterstock

“Vardarbības gadījumu skaits pret bērniem Latvijā pieaug!” Palkova skaidro satraucošo situāciju 0

LA.LV
12:03, 25. augusts 2025
Viedokļi

RSU Sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore, zvērināta advokāte Katrīna Palkova TV24 raidījumā “Dienas personība” skaidroja savu redzējumu par vardarbības gadījumu pieaugumu pret bērniem un bāriņtiesu darba laiku.

Reklāma
Reklāma
Pasauli nākamgad gaida vēl šausminošāki pārbaudījumi: gaišreģes Vangas prognozes 2026. gadam 1
Veselam
Atpūta nav slinkums, tā ir atjaunošanās! 13 ieradumi, kas slepus paātrina novecošanos 14
VIDEO. “Dzirdu sišanas troksni, paņemu telefonu un intereses pēc piezūmoju…” Ogres iedzīvotājs dalās ar amizantu skatu, ko izdevies iemūžināt
Lasīt citas ziņas

Raidījuma vadītāja informē, ka tieši pirms raidījuma ielūkojusies Rīgas pašvaldības bāriņtiesas darba laikā. “Šodien strādā līdz trijiem, sestdien un svētdien nestrādā, pirmdien līdz septiņiem, pēc tam līdz pieciem, bet nereti šīs spraigās situācijas notiek vēlu vakaros, brīvdienās un naktīs. Vai nevajadzētu pavērst plašāk iespēju sadarboties institūcijām, respektīvi, Valsts policijai un bāriņtiesai?”

“Absolūti jā, ņemot vērā, ka vardarbības gadījumu skaits pret bērniem Latvijā aug un aizvien vairāk un vairāk vēršas gan bāriņtiesā, gan arī bērnu tiesību aizsardzības centrā, tas ir fakts,” atbild Palkova.

CITI ŠOBRĪD LASA
FOTO. Spēcīgas lietusgāzes pārsteidz Rīgu – applūdušas ielas, krusa, izsludināts dzeltenais brīdinājums
Prioritāte ir pavisam cita! Hosams Abu Meri nāk klajā ar paziņojumu
“It kā tur strādātu, nevis cilvēki, bet kaut kādi Latvijas vergi…” Vai šāda alga aprūpes jomā ir pieņemama?

Ir skaidrs, ka šobrīd bāriņtiesai ir mehānismi – ir gadījumi, kad bāriņtiesai ir trīs stundu laikā jāreaģē uz noteiktiem gadījumiem, medicīnas tiesību jomā bāriņtiesai jāpieņem lēmums trīs dienu laikā – ārstēt vai neārstēt, atļaut vai neatļaut ārstēt bērnu,” skaidro Palkova.

“Tur ir jārunā ar bāriņtiesu par viņu noslodzi un ļoti jāanalizē dati un, ja izrādīsies, ka, piemēram, klienti jeb vecāki ar bērnu vēršas un bāriņtiesa nesniedz atbildi, tad, protams, ka darba laiks būtu jāpagarina,” uzsver Palkova.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Krimināls
“Skolotājs veica dzimumnoziegumus pret 180 bērniem!” Policija atklāj biedējošas detaļas par varmāku Latvijā
Krimināls
Neticama cietsirdība! Meitenīti atņem vecākiem un nodod krustmātei, kura nodara bērnam vēl lielāku ļaunumu
Krimināls
Seksuāla vardarbība, pavešana netiklībā, pornogrāfija – vīrieti apsūdz par zēnu seksuālu izmantošanu bērnu namā Kurzemē
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.