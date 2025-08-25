“Vardarbības gadījumu skaits pret bērniem Latvijā pieaug!” Palkova skaidro satraucošo situāciju 0
RSU Sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore, zvērināta advokāte Katrīna Palkova TV24 raidījumā “Dienas personība” skaidroja savu redzējumu par vardarbības gadījumu pieaugumu pret bērniem un bāriņtiesu darba laiku.
Raidījuma vadītāja informē, ka tieši pirms raidījuma ielūkojusies Rīgas pašvaldības bāriņtiesas darba laikā. “Šodien strādā līdz trijiem, sestdien un svētdien nestrādā, pirmdien līdz septiņiem, pēc tam līdz pieciem, bet nereti šīs spraigās situācijas notiek vēlu vakaros, brīvdienās un naktīs. Vai nevajadzētu pavērst plašāk iespēju sadarboties institūcijām, respektīvi, Valsts policijai un bāriņtiesai?”
“Absolūti jā, ņemot vērā, ka vardarbības gadījumu skaits pret bērniem Latvijā aug un aizvien vairāk un vairāk vēršas gan bāriņtiesā, gan arī bērnu tiesību aizsardzības centrā, tas ir fakts,” atbild Palkova.
Ir skaidrs, ka šobrīd bāriņtiesai ir mehānismi – ir gadījumi, kad bāriņtiesai ir trīs stundu laikā jāreaģē uz noteiktiem gadījumiem, medicīnas tiesību jomā bāriņtiesai jāpieņem lēmums trīs dienu laikā – ārstēt vai neārstēt, atļaut vai neatļaut ārstēt bērnu,” skaidro Palkova.
“Tur ir jārunā ar bāriņtiesu par viņu noslodzi un ļoti jāanalizē dati un, ja izrādīsies, ka, piemēram, klienti jeb vecāki ar bērnu vēršas un bāriņtiesa nesniedz atbildi, tad, protams, ka darba laiks būtu jāpagarina,” uzsver Palkova.