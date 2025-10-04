Vai Izraēlas prezidents klausīs Trampu? “Hamās” gatavs mieram, tagad viss atkarīgs no Izraēlas 0
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka uzskata palestīniešu kaujinieku grupējumu “Hamās” par gatavu “ilgstošam mieram”, un pieprasīja Izraēlai pārtraukt Gazas joslas bombardēšanu.
“Hamās” piektdien bija paziņojis, ka pieņem dažus Trampa miera plāna elementus, tai skaitā ir gatavs nodot varu un atbrīvot visus atlikušos ķīlniekus, bet par citiem šī plāna elementiem vēl vajadzīgas tālākas konsultācijas starp palestīniešiem.
Tramps rakstīja savā sociālo mediju platformā “Truth Social”.
“Tieši tagad ir pārāk bīstami to darīt. Mēs jau apspriežam detaļas (..) Tas nav tikai par Gazu, tas ir par ilgi meklēto mieru Tuvajos Austrumos,” rakstīja Tramps.
Tramps un Baltā nama administrācija arī dalījās ar “Hamās” paziņojumu, kas bija nedzirdēta rīcība no kāda ASV prezidenta puses.
Tramps vēlāk īsā videopaziņojumā atzinīgi novērtēja “Hamās” paziņojumu un pateicās ASV sabiedrotajiem Katarai, Ēģiptei, Saūda Arābijai, Turcijai un Jordānijai par to starpniecību.
“Šī ir ļoti īpaša diena, varbūt bezprecedenta,” paziņoja Tramps Ovālajā kabinetā. “Es gaidu, kad ķīlnieki dosies mājās pie saviem vecākiem,” viņš piebilda.
Ziņu medijs “Axios” vēstīja, ka Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu ir “pārsteigts” par Trampa atbildi un uzskata, ka “Hamās” paziņojums neatbilst Trampa miera plāna svarīgākajiem aspektiem.
Tramps bija devis “Hamās” laiku līdz svētdienai atbildēt uz viņa plānu, pretējā gadījumā draudot ar “elli”.
“Hamās” nosauca Trampa aicinājumu Izraēlai pārtraukt Gazas bombardēšanu par “iedrošinošu”. Tomēr augsta ranga “Hamās” amatpersona Mahmuds Mardavi piektdien ziņu aģentūrai AFP pateica, ka Trampa plāns ir “nenoteikts, divdomīgs, un tam trūkst skaidrības”.