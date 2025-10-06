Neiedomājami! Sievietei 75 eiro liels sods par pāris minūtēm stāvvietā, kur pirmā stunda ir bez maksas 0
TV3 raidījums “Bez Tabu” vēsta par Ķengaraga iedzīvotāju, kura septembrī saņēma nepatīkamu pārsteigumu – sodu par neapmaksātu stāvvietu pie veikala “Mego”.
Sieviete pāris reizes vasarā bija piebrauksi pie veikala, lai veiktu ikdienišķas lietas. Kādu reizi, lai iepirktos, citu reizi – lai izņemtu sūtījumu no pakomāta.
Piemērotais sods – 75 eiro. Iedzīvotāja ir nepatīkami pārsteigta, ka ir sodīta, jo stāvlaukumā uzkavējusies vien padsmit minūtes, bet izvietotās zīmes liecina, ka veikala apmeklētājiem pirmā stunda ir bez maksas.
“Šajā stāvvietā bezmaksas 1 stundas izmantošana ir pieejama tikai veikala darba laikā; ārpus veikala darba laika stāvvieta ir maksas zona no iebraukšanas brīža, un apmaksa jāuzsāk 5 minūšu laikā, izmantojot “Mobilly” lietotni vai SMS uz 1859. Pretējā gadījumā tiek piemērots līgumsods, kā paredz stāvvietas noteikumi,” rakstiski raidījumam pauda stāvvietas apsaimniekotājs.
