Neiedomājami! Sievietei 75 eiro liels sods par pāris minūtēm stāvvietā, kur pirmā stunda ir bez maksas 0

21:33, 6. oktobris 2025
TV3 raidījums “Bez Tabu” vēsta par Ķengaraga iedzīvotāju, kura septembrī saņēma nepatīkamu pārsteigumu – sodu par neapmaksātu stāvvietu pie veikala “Mego”.

Sieviete pāris reizes vasarā bija piebrauksi pie veikala, lai veiktu ikdienišķas lietas. Kādu reizi, lai iepirktos, citu reizi – lai izņemtu sūtījumu no pakomāta.

Piemērotais sods – 75 eiro. Iedzīvotāja ir nepatīkami pārsteigta, ka ir sodīta, jo stāvlaukumā uzkavējusies vien padsmit minūtes, bet izvietotās zīmes liecina, ka veikala apmeklētājiem pirmā stunda ir bez maksas.

“Šajā stāvvietā bezmaksas 1 stundas izmantošana ir pieejama tikai veikala darba laikā; ārpus veikala darba laika stāvvieta ir maksas zona no iebraukšanas brīža, un apmaksa jāuzsāk 5 minūšu laikā, izmantojot “Mobilly” lietotni vai SMS uz 1859. Pretējā gadījumā tiek piemērots līgumsods, kā paredz stāvvietas noteikumi,” rakstiski raidījumam pauda stāvvietas apsaimniekotājs.

Vai sieviete var pārsūdzēt sodu? Plašāk pievienotajā video sižetā!

