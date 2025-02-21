Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Izciliem pankūku rītiem! Maigs un salds bumbieru ievārījums ar vaniļu un kanēli 0

Autors: Lolita Šelvaha, LU lektore un recepšu autore / Latvijas Mediji

Maigs un salds ievārījums, kuru pasniedz ar grauzdiņiem vai pankūkām.

Sastāvdaļas

1 kg nomizotu un sagrieztu bumbieru
500 g cukura
1 tējkarote vaniļas cukura
1 tējkarote malta kanēļa
1 citrona sula
nedaudz ūdens vai pektīns, ja gribi biezāku struktūru (pēc izvēles)

Pagatavošana

1. Sagatavo bumbierus. Bumbierus nomizo, izņem serdi un sagriez gabaliņos. Liec katlā kopā ar cukuru, citrona sulu, vaniļas cukuru un kanēli. Atstāj uz 30 minūtēm, lai izdalās sula.

2. Vāri ievārījumu. Katlu liec uz uguns un lēnām vāri 30–40 minūtes, līdz masa sabiezē.

3. Pildi ievārījumu burciņās. Karstu ievārījumu pildi tīrās, sterilizētās burkās, aizvāko un apgriez otrādi. Ievārījumu uzglabā sausā, vēsā tumšā vietā.

