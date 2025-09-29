Foto: SHUTTERSTOCK

Pirms ledusskapji kļuva par ierastu ikdienas sastāvdaļu katrā mājā, ievārījuma gatavošana un glabāšana līdz pavasarim tika uzskatīta par īstu ekskluzivitāti. Tieši tad radās mazie triki, ar kuriem mūsu vecvecmāmiņas dāsni dalījās, atklājot vienkāršus, bet neticami efektīvus noslēpumus.

Kurš gan būtu domājis, ka dažreiz viss, kas nepieciešams, lai saglabātu vasaras garšu, ir tikai viena garšviela? Nevis ierastā vaniļa vai kanēlis, kas tikai piešķir aromātu, bet gan īsts dabīgs konservants – krustnagliņas. Tā pati garšviela ar bagātīgu, viegli asu aromātu, ko parasti lietojam kompotos un marinādēs.

Noslēpums ir vienkāršs: katram ievārījuma litram pievienojiet 2 – 3 krustnagliņas. Vai nu vārot kopā ar ogām un cukuru, vai burkā pirms aizvēršanas. Krustnagliņas ne tikai pasargās ievārījumu no bojāšanās, bet arī piešķirs tam vieglu, siltu garšu, radot mājīgu sajūtu.

Protams, burkām jābūt sterilām, un vākiem jābūt hermētiskiem. Bet pat, ja viss neizdodas perfekti, krustnagliņas ievērojami samazinās pelējuma veidošanās risku.

Laika gaitā pārbaudīts: ievārījumus var uzglabāt visu ziemu, saglabājot tos tikpat svaigus un smaržīgus kā pagatavošanas dienā. Šī metode labi der ar jebkurām ogām: upenēm, avenēm, ķiršiem vai aprikozēm.

Nākamreiz, kad gatavojat ievārījumu, pievienojiet dažas krustnagliņas. Jūs būsiet pārsteigti, cik ilgi saglabāsies saulaino dienu garša. Galu galā vecvecmāmiņu noslēpumi dažreiz izrādās efektīvāki par mūsdienu metodēm.

