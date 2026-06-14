VIDEO. “Nekad nebūtu domājis, ka viņas ir tik drosmīgas!” Pīļu mamma nikni aizstāv savus cālēnus no karpas 0

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LA.LV
16:37, 14. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Sociālajos tīklos par īstu hītu kļuvis Austrijā dzīvojošā Roberta video, kas licis pārsteigumā ieplest acis pat pieredzējušiem dabas vērotājiem.

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Viņam izdevies iemūžināt neparastu un asu konfliktu dīķī, kurā pīle bez jebkādām bailēm piesaka karu daudz lielākam pretiniekam. Roberts pie video pierakstījis brīdinājumu: „Nejoko ar pīli! Tiklīdz karpa piepeldēja par tuvu cālēniem, tā uzreiz tika aizbiedēta. Nekad nebūtu domājis, ka viņas var būt tik drosmīgas.”

Video kadros redzams, kā mazi, pūkaini cālēni mierīgi peld pa ūdens virsmu, kad pēkšņi viņu virzienā sāk stūrēt paliela izmēra karpa. Zivs, visticamāk, tikai meklēja barību un neparedzēja nekādas briesmas, taču putnu mātei bija pavisam cits viedoklis.

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Acumirklī, aizstāvot savus pēcnācējus, putns burtiski metas virsū zivij, dzenot to prom ar sitieniem un drosmīgu uzbrukumu sēriju, līdz pārsteigtā karpa ir spiesta atkāpties dziļumā.

Komentētāji sociālajos tīklos neslēpj sajūsmu par mazā putna bezbailīgo drosmi, norādot, kā vecāku instinkts dabā spēj pārvarēt jebkuras bailes un izmēru atšķirības.

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