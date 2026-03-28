Pietiks ar gurķu burciņu? Augulis komentē izmaksas, kas nepieciešamas vienai personai "X" stundā
Ir veikts aptuvens, neoficiāls aprēķins, cik vienai personai nepieciešama nauda ārkārtas situācijā. Tie būtu apmēram 316,12 eiro. Ja ir četru cilvēku ģimene, tie jau ir 1264,48 eiro, lai iegādātos visas nepieciešamās lietas ārkārtas situācijai.
Komentējot šo aprēķinu TV24 raidījumā “Preses klubs”, Uldis Augulis, Saeimas deputāts (ZZS), teic, ka viņš no pagraba paņemtu, piemēram gurķu burku, kas aizpildītu daļu no kritērija par pārtikas produktiem ar ilgu uzglabāšanas termiņu. Viņaprāt, daudzās mājās jau ir liela daļa ārkārtas situācijā nepieciešamu lietu. Jautājums tikai, cik ātri šādā situācijā tās var savākt.
