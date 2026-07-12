Nezināms numurs zvana, tu pacel, bet tur – klusums. Tā var būt krāpnieku shēma, un kas notiks, ja atbildēsi? 0
Daudzi vismaz reizi mūžā ir saņēmuši zvanu no nepazīstama numura, kad, paceļot klausuli, pretī dzirdams tikai klusums. Dažkārt saruna pārtrūkst uzreiz, citreiz pēc dažām sekundēm pieslēdzas cilvēks, bet nereti zvans vienkārši beidzas.
Lai gan sākumā tas var šķist nejaušs pārpratums vai tehniska kļūda, kiberdrošības speciālisti norāda, ka šādi zvani bieži vien ir daļa no krāpnieciskas shēmas.
Kāpēc nezināmi numuri zvana un klusē?
Pēc tehnoloģiju ekspertu skaidrotā, tā dēvētie “klusie zvani” bieži tiek izmantoti, lai pārbaudītu, vai konkrētais telefona numurs ir aktīvs. Parasti šādas pārbaudes tiek veiktas automātiski, izmantojot īpašas datorprogrammas. Sistēma vienlaikus zvana simtiem vai pat tūkstošiem numuru un fiksē, kuri abonenti atbild.
Ja cilvēks paceļ klausuli, sistēma reģistrē, ka numurs tiek izmantots un pie tālruņa atrodas reāla persona. Šāda informācija vēlāk var tikt izmantota dažādās krāpnieciskās kampaņās. Eksperti norāda, ka telefonkrāpnieki arvien biežāk izmanto automatizētus rīkus, jo tie ļauj īsā laikā pārbaudīt milzīgu daudzumu numuru, ieguldot minimālus resursus.