VIDEO. “10 minūšu laikā viss izpostīts…” Spēcīgais negaiss izposta virvju trasi Rāznas Nacionālajā parkā 1
Jau vēstīts, ka svētdienas pēcpusdienā Latvijas austrumus skāra īpaši spēcīgs pērkona negaiss, kas daudzviet atstāja ievērojamus postījumus – tūkstošiem mājsaimniecību palika bez elektrības, uz ceļiem gāzās koki, bet glābēji saņēma desmitiem izsaukumu. Diemžēl daba nav saudzējusi arī iecienītu atpūtas vietu Rāznas Nacionālajā parkā – virvju trasi “Rāznas Priedes”, kur dažu minūšu laikā vējš nogāza kokus un izpostīja teritoriju.
“Diemžēl daba dara savu… Virvju trase pagaidām vairs nav…” – tā pie publicētā video sociālajos tīklos raksta aktīvās atpūtas vietas saimnieki, parādot, kādu postu atstājis spēcīgais negaiss.
No publicētajiem kadriem redzams, ka vairāki koki ir nolauzti vai izgāzti ar saknēm, sagraujot virvju trases konstrukcijas un būtiski bojājot teritoriju, kas vēl pavisam nesen bija iecienīta aktīvās atpūtas vieta ģimenēm un piedzīvojumu meklētājiem.
Publiski izskanējusi informācija, ka cilvēki negadījumā nav cietuši, jo īsi pirms negaisa instruktors jaunus apmeklētājus trasē nav laidis, ņemot vērā prognozes un laikapstākļus.
Svētdien Latvijas austrumos un dienvidaustrumos vietām piedzīvoti spēcīgi negaisi. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs par to izplatījis oranžās pakāpes brīdinājumu, kas ir spēkā līdz svētdienas vēlam vakaram.