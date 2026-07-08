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TESTS. Seno laiku vēstures IQ tests: kuru līmeni sasniegsi tu – zemāko, vidējo vai augstāko? 0

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Internets ir pilns ar cilvēkiem, kuri uzskata sevi par ekspertiem visos jautājumos, taču šis tests ātri vien saliks visu pa plauktiņiem. Seno laiku vēsture ir labākais prāta asuma un IQ mērītājs– ar minēšanu vien nepietiks.

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