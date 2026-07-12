Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Gatis Dieziņš/LETA

Izsludināts oranžās pakāpes brīdinājums! Dienesti aicina būt gataviem ļoti stipram pērkona negaisam 0

Pievieno LA.LV
LETA
15:22, 12. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Turpinot attīsties negaisa mākoņiem, svētdienas pēcpusdienā vietām valsts dienvidaustrumu rajonos gaidāms pērkona negaiss ar ļoti stiprām lietusgāzēm un krasām vēja brāzmām, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.

Veselam
Onkologs nosauc lietas, kas var palielināt vēža risku: dažas no tām atrodamas gandrīz katrā virtuvē
Kokteilis
Ja esi dzimis kādā no šiem četriem mēnešiem, tavs sargeņģelis ir īpaši spēcīgs
Veselam
Kā saprast, ka tuvojas infarkts? Pazīmes, kuras nedrīkst norakstīt uz stresu, nogurumu vai kuņģi
Lasīt citas ziņas

Iespējama arī krusa. Vējš negaisa laikā pūtīs brāzmās līdz 20 metriem sekundē.

Saistībā ar gaidāmajiem laikapstākļiem izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums, kas būs spēkā līdz plkst. 23. Informācija attiecīgo reģionu iedzīvotājiem izplatīta arī šūnapraides paziņojumā.
CITI ŠOBRĪD LASA
Latvijas austrumos plosās negaiss – tūkstošiem klientu traucēta elektroapgāde, glābēji atbrīvo ceļus no kokiem
“Tur bez Dieva labāk nerādīties…” Traģiskā avārija uz Tallinas šosejas kārtējo reizi aktualizē jautājumu par braukšanas kultūru
VIDEO. Latvijā radīts sauszemes drons palīdzējis glābt civiliedzīvotājus Ukrainā

Līdz ar šo brīdinājumu dienesti aicina būt gataviem ļoti stipram pērkona negaisam. Ja vien iespējams, jāmeklē patvērumu slēgtās telpās un jāseko norādījumiem, ko sniedz atbildīgās institūcijas.

Dienesti norāda, ka pērkona negaiss būtiski ietekmēs āra aktivitātes. Drošības apsvērumu dēļ iedzīvotājus aicina izvērtēt, vai nav jāatceļ vai jāpārceļ uz vēlāku laiku ārā plānotie pasākumi. Īpaši piesardzīgiem jābūt vietās, kas sevišķi pakļautas pērkona negaisa ietekmei, piemēram, atrodoties mežā vai atklātā teritorijā.

Kā vēstīts, svētdien dienas pirmajā pusē bija izplatīts dzeltenās pakāpes brīdinājums par negaisiem vietām valsts austrumos. Negaisa ietekmē vairākiem simtiem mājsaimniecību tika traucēta elektroapgāde. Savukārt glābēji Latgalē saņēma daudz izsaukumu negaisā kritušu koku dēļ.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Nesteidzieties priecāties par vasarīgo siltumu – šodien vietām iespējams stiprs negaiss ar krusu
Latvijas austrumos plosās negaiss – tūkstošiem klientu traucēta elektroapgāde, glābēji atbrīvo ceļus no kokiem
VIDEO. Kā stārķēni lielajā tveicē var padzerties? Stārķu tētis piešāvies uz ligzdu nest gan ūdeni, gan pārtiku vienlaikus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.