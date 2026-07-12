Izsludināts oranžās pakāpes brīdinājums! Dienesti aicina būt gataviem ļoti stipram pērkona negaisam 0
Turpinot attīsties negaisa mākoņiem, svētdienas pēcpusdienā vietām valsts dienvidaustrumu rajonos gaidāms pērkona negaiss ar ļoti stiprām lietusgāzēm un krasām vēja brāzmām, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.
Iespējama arī krusa. Vējš negaisa laikā pūtīs brāzmās līdz 20 metriem sekundē.
Līdz ar šo brīdinājumu dienesti aicina būt gataviem ļoti stipram pērkona negaisam. Ja vien iespējams, jāmeklē patvērumu slēgtās telpās un jāseko norādījumiem, ko sniedz atbildīgās institūcijas.
Dienesti norāda, ka pērkona negaiss būtiski ietekmēs āra aktivitātes. Drošības apsvērumu dēļ iedzīvotājus aicina izvērtēt, vai nav jāatceļ vai jāpārceļ uz vēlāku laiku ārā plānotie pasākumi. Īpaši piesardzīgiem jābūt vietās, kas sevišķi pakļautas pērkona negaisa ietekmei, piemēram, atrodoties mežā vai atklātā teritorijā.
Kā vēstīts, svētdien dienas pirmajā pusē bija izplatīts dzeltenās pakāpes brīdinājums par negaisiem vietām valsts austrumos. Negaisa ietekmē vairākiem simtiem mājsaimniecību tika traucēta elektroapgāde. Savukārt glābēji Latgalē saņēma daudz izsaukumu negaisā kritušu koku dēļ.