“Tur bez Dieva labāk nerādīties…” Traģiskā avārija uz Tallinas šosejas kārtējo reizi aktualizē jautājumu par braukšanas kultūru 54
Diemžēl pēdējās dienās Latviju satricinājušas vairākas smagas avārijas, kas atkal aktualizējušas jautājumu par braukšanas kultūru, atbildību un drošību uz ceļiem. LA.LV jau vēstīja par traģisko avāriju sestdienas rītā Salacgrīvas pagastā uz Tallinas šosejas pie Oltūžiem, kurā bojā gāja četri cilvēki – trīs turku izcelsmes Somijas pilsoņi un Latvijas valstspiederīgais. Traģēdija izraisījusi plašu rezonansi arī sociālajos tīklos, kur cilvēki dalās gan pārdomās par notikušo, gan vērtē braukšanas kultūru Latvijā.
“Jau gadiem saku, ka braukšanas kultūra Latvijā nevis uzlabojas, bet kļūst arvien sliktāka,” raksta kāds sociālā tīkla “Threads” lietotājs.
Cilvēki īpaši izceļ arī Tallinas šosejas faktoru, norādot, ka uz tās nereti nācies piedzīvot nepatīkamas situācijas pārgalvīgu šoferu dēļ.
“Braucēji pie mums ir reti agresīvi, bet nu uz Tallinas šosejas tiešām ir nolasījies krējums. Tur bez Dieva, kosmosa un visiem svētajiem labāk nerādīties. Pār līnijām, līkumos, zem viaduktiem nesas garām kā plēsti. Trešā josla pa vidu ir gandrīz jau oficiāli iebraukta, kravinieki pa grāvjmalu brauc… tur šausmu skats. Tik žēl, ka parauj līdzi citus.”
Līdzīgus novērojumus pauž arī citi autovadītāji.
“Fūres dzen garām, neskatoties. Šausmīgs ceļš.”
“Drausmīga šoseja. Vai gliemeži, vai F1.”
Diskusijā netrūka arī pieņēmumu par to, kas varēja novest pie tik smagas avārijas. Vieni uzskata, ka sadursmē, iespējams, izšķirošs bijis pārāk liels braukšanas ātrums, bet vēl kāds norāda, ka negadījuma brīdī laikapstākļi, iespējams, bija īpaši nelabvēlīgi.
“Es pats mīlu iemīt reizi pa reizei, un to daru ar prātu apdomājot apkārtējos apstākļus. Bet kādā ātrumā te bija jālido lai kravas furgonu pa gabaliem sadalīt,” retoriski vaicāja kāds iedzīvotājs.
“A jūs neiedomājāties, ka tā varētu būt akvaplanēšana? Ap to laiku bija spēcīgs lietus,” kāds cits piebilda.
“Ārprāts! Cilvēki, kad Jūs sāksiet saprast un domāt, ka tas var skart jebkuru? Kur Jūs steidzaties, kad braucat?”
“Sabiedrības neiecietības spogulis. Skumji un patiesi.”
Valsts policija turpina skaidrot traģiskās avārijas apstākļus.
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