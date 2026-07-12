Foto: sweatblock.com

Dzeltenie traipi uz drēbēm pazūd ar šīm 2 sastāvdaļām, kas atrodas teju katrās mājās 0

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Praktiski

Siltākā laikā, kad vairāk laika tiek pavadīts ārā, uz apģērba biežāk parādās dažādi traipi, īpaši uz gaišiem un baltiem audumiem. Sviedri, dezodorants vai saules aizsargkrēms var atstāt dzeltenīgus nosēdumus, kurus ne vienmēr izdodas izmazgāt pat pēc parastas mazgāšanas veļasmašīnā.

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Tīrīšanas speciālisti norāda, ka šādus traipus iespējams noņemt arī ar vienkāršu, mājās pagatavojamu metodi, izmantojot tikai divas sastāvdaļas.

Vienkāršs līdzeklis no virtuves plaukta

Viens no efektīvākajiem risinājumiem ir dzeramās sodas un ūdens maisījums, kas veido pastu, ko var uzklāt tieši uz traipa.

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Maisījumu uzklāj uz dzeltenajiem traipiem un ļauj tam iedarboties apmēram 20 minūtes. Ja traipi ir noturīgāki, to var atstāt pat uz nakti.

Pēc tam apģērbu mazgā ierastajā veļas mazgāšanas režīmā, un, ja nepieciešams, procesu atkārto.

Kā rīkoties ar saules krēma traipiem?

Ja dzeltenie plankumi radušies no saules aizsargkrēma, īpaši apkakles vai kakla zonā, speciālisti iesaka izmantot siltu ūdeni un veļas mazgāšanas līdzekli vai arī baltā etiķa šķīdumu.

Apģērbu iemērc sagatavotajā šķīdumā uz īsu brīdi, pēc tam turpina parasto mazgāšanas procesu veļasmašīnā.

Kad traipi ir īpaši noturīgi

Ja traipi joprojām nepazūd, ieteicams atkārtot procesu ar sodas pastu va tīrīšanas līdzekli uz skābekļa bāzes, ļaujot tam iedarboties vismaz 30 minūtes pirms skalošanas.

Pēc mazgāšanas svarīgi pārliecināties, ka apģērbs ir pilnībā sauss, lai novērtētu rezultātu un nepieciešamības gadījumā procesu atkārtotu.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

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