Lai bēg kā žurkas, ja vēl var paspēt! Ukraina uzsāk jaunu “Krimas operācijas” posmu 0
Ukrainas aizsardzības spēki sākuši jaunu posmu savā Krievijas spēku vājināšanas stratēģijā, lai izolētu Krievijas okupēto Krimas pussalu, īpašu uzmanību pievēršot degvielas piegādes ceļiem pa jūru. Tā teikts jaunākajā ASV Kara izpētes institūta (ISW) ziņojumā.
Pēc analītiķu vērtējuma, Ukrainas taktikas maiņa saistīta ar to, ka ilgstošie triecieni Krievijas sauszemes loģistikai piespieduši okupācijas spēkus arvien vairāk izmantot jūras maršrutus, lai nogādātu degvielu Krimai.
ISW īpašu uzmanību pievērš naktī no 8. uz 9. jūliju notikušajam uzbrukumam. Saskaņā ar Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku komandiera Roberta Brovdi sniegto informāciju Ukrainas droni Azovas jūrā esot trāpījuši 14 Krievijas kuģiem, tostarp 12 degvielas pārvadātājiem, kā arī velkonim un sauskravas kuģim.
Pēc viņa teiktā, četru dienu laikā kopumā esot bojāti 35 dažāda veida Krievijas kuģi.
ISW analītiķi uzskata, ka Ukrainas triecieni jūras piegādes maršrutiem turpmāk varētu vēl vairāk apgrūtināt Krievijas spēju apgādāt okupēto Krimu.
Eksperti norāda – ja Krievijai būs arvien grūtāk nodrošināt degvielas un citu resursu piegādes, problēmas ar pussalas loģistiku var kļūt arvien nopietnākas.
Ukraina jau iepriekš vairākkārt ir vērsusies pret Krievijas militāro infrastruktūru un apgādes līnijām Krimā, kas kopš 2014. gada atrodas Krievijas okupācijā.