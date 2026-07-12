VIDEO. Latvijā radīts sauszemes drons palīdzējis glābt civiliedzīvotājus Ukrainā 1
Latvijā radītais sauszemes drons “Natrix” ir sniedzis nenovērtējamu palīdzību un piedalījies civiliedzīvotāju evakuācijā no karadarbības plosītās Limanas pilsētas Ukrainā, palīdzot nogādāt drošībā cilvēkus, kuri nespēj patstāvīgi pārvietoties.
Kā norāda “Natrix” komanda, apziņa, ka viņu būvētās sauszemes platformas ik dienu palīdz glābt dzīvības, mudina vēl ciešāk sadarboties ar partneriem, lai attīstītu platformu atbilstoši reālām operatīvajām vajadzībām. Pašas platformas augsto kvalitāti un teicamo inženierijas izpildījumu jau paspējušas novērtēt arī vairākas NATO valstis, kur šie Latvijā ražotie droni tiek aktīvi izmantoti karavīru apmācībām.
Pārvietošanās frontes tuvumā Krievijas bezpilota lidaparātu dēļ kļūst arvien bīstamāka, tāpēc Ukrainas bruņoto spēku 60. mehanizētās brigādes karavīri Limanā jūnijā izmantoja tieši “Natrix” platformu, lai izvestu iedzīvotājus līdz vietai, kur mediķi spēja sniegt pirmo palīdzību pirms tālākās evakuācijas. Glābšanas operācijā iesaistītais ukraiņu karavīrs publicētajā video neslēpj, ka uz ceļiem ir daudz apdraudējumu – regulāri trāpījumi, šķēršļi un atlūzas, turklāt cilvēku pārvadāšana prasa īpašu piesardzību un lēnāku gaitu.
“No gaisa mūs pavadīja un palīdzēja mūsu bezpilota lidaparāti. Operācijā bija iesaistītas daudzas vienības – gaisa pavadības grupa, radioelektroniskās cīņas speciālisti, mediķi un loģistikas vienība.
Cilvēku glābšana ir tikai viena no daudzajām funkcijām, ko spēj veikt šī universālā modulārā platforma. To var teju neierobežoti pielāgot dažādiem pielietojumiem, aizstājot cilvēkus situācijās, kad pastāv augsts bojāejas risks. Drons ir pilnībā piemērots skarbiem kaujas apstākļiem mežos, dubļos un pilsētvidē, turklāt tas spēj darboties gan patstāvīgi, gan tīklā ar citiem droniem.
“Natrix” valdes priekšsēdētājs Kristaps Puķe atklāj, ka kopš pagājušā gada, kad frontē nonāca pirmie droni, uzņēmums ir izveidojis ciešu sadarbību jau ar septiņām Ukrainas armijas vienībām. Latvijas droni izceļas ar uzticamību, spēju veikt garus attālumus bez baterijas uzlādes un autonomijas funkcijām. Katru nakti šīs iekārtas veic ap 30 kilometru garus apgādes braucienus, nogādājot karavīriem priekšējās līnijās pārtiku, ūdeni un munīciju, kā arī palīdzot evakuēt kritušos un ievainotos.
“Mums cilvēka dzīvības aizsardzība ir fundamentāla prioritāte,” uzsver “Natrix” idejas autors Gatis Vectirāns, norādot, ka komanda ir 24/7 režīmā saziņā ar fronti, sniedzot tehnisko atbalstu un regulāri dodoties vizītēs, lai veiktu apmācības.
Paralēli tam “Natrix” jau piegādā platformas Latvijas armijas brigādēm, integrējot sistēmas atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku specifiskajām prasībām un mūsu valsts apvidum. Lai gan pērn ar ziedotāju un nevalstisko organizāciju atbalstu Ukrainai tika nodoti vairāki desmiti platformu, uzņēmums, būdams jaunuzņēmums, šobrīd cer uz lielāku valsts iesaisti un atbalstu, lai strauji audzētu ražošanas jaudas un nostiprinātu Latvijas konkurētspēju globālajā drošības tehnoloģiju tirgū.