Latvijas austrumos plosās negaiss – tūkstošiem klientu traucēta elektroapgāde, glābēji atbrīvo ceļus no kokiem 8
Pērkona negaisu ietekmē Latvijas austrumu daļā reģistrēti elektrotīkla bojājumi. Šodien ap plkst. 14.00 elektroapgāde bija traucēta aptuveni 9300 klientu Rēzeknes, Preiļu un Ludzas novadā. Plkst. 16 elektroapgāde traucēta ap 6200 klientu, bet plkst. 18 – aptuveni 4200 klientu, galvenokārt Rēzeknes, Līvānu un Preiļu novadā. AS "Sadales tīkls" strādā pastiprinātā režīmā, lai elektroenerģijas piegādi klientiem atjaunotu pēc iespējas ātrāk. Negaisa laikā iedzīvotāji aicināti būt uzmanīgiem gaisvadu elektrolīniju un citas elektroinfrastruktūras tuvumā, visdrošāk ir patverties telpās.
Bojājumus elektrotīklā rada gaisvadu līnijās iegāzti koki un zari, kā arī zibens izlādes.
Atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācijai valsts austrumu daļu sasniedzis pērkona negaiss ar krasām vēja brāzmām un stiprām lietusgāzēm, ir izsludināts oranžais pērkona negaisa brīdinājums. Bojājumus elektrotīklā rada gaisvadu līnijās iegāzti koki un zari, kā arī zibens izlādes.
"Sadales tīkls" seko līdzi meteorologu prognozēm un strādā pastiprinātā režīmā, lai operatīvi novērstu elektroapgādes traucējumus. Lielā daļā gadījumu viedais elektrotīkls ļauj elektroapgādi klientiem tūlītēji atjaunot pa saistītām elektrolīnijām – jau pirms bojājumu novēršanas dabā. Vienlaikus jāņem vērā, ka situācija elektroapgādē var būt mainīga, jo bojājumi rodas atkarībā no negaisu pārvietošanās ceļa. Var būt gadījumi, kad neilgi pēc bojājuma novēršanas vienā elektrolīnijas posmā elektroapgādes traucējumus klientiem izraisa bojājums citā šīs pašas līnijas posmā. Sarežģītāku un plašu bojājumu situācijās elektroapgādes atjaunošana var prasīt ilgāku laiku.
Pērkona negaisa laikā drošības noteikumi jāievēro arī lietojot personīgās elektroierīces. Ja ēka nav aprīkota ar zibens un pārsprieguma aizsardzības sistēmām, negaisa laikā elektroierīces darbināt ir bīstami – tās ir jāatvieno no rozetes! Zibens var skart arī dzīvojamās mājas vai biroju ēkas, radot krasu sprieguma paaugstināšanos nama elektrotīklos. Šis pārspriegums var būt pat 20 reizes augstāks par īpašumā esošo iekārtu darba spriegumu, kā rezultātā tās var tikt bojātas, radot bīstamas situācijas.
Aktuālajai situācijai elektrotīklā iedzīvotāji aicināti sekot līdzi www.sadalestikls.lv pieejamā digitālajā atslēgumu kartē, kur apkopota informācija par jau reģistrētajiem elektrotīkla bojājumiem (neplānotiem atslēgumiem). Vēl nereģistrētos bojājumus vai pamanītos elektrotīkla defektus iedzīvotāji aicināti pieteikt mājaslapas sadaļā "Pieteikt bojājumu", pievienojot foto – iedzīvotāju iesaiste palīdz "Sadales tīklam" ātrāk lokalizēt visas bojājumu vietas, tādējādi iespējami ātrā laikā novēršot elektroapgādes traucējumus (rīks pieejams gan datorā, gan viedtālrunī un citās viedierīcēs). Par paaugstinātas bīstamības situācijām (piemēram, pārrauta elektrolīnija) aicinām ziņot, zvanot uz "Sadales tīkla" diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (112).
Ja bojājums ir vidējā sprieguma elektrotīklā un klients "Sadales tīklam" ir sniedzis savu mobilo tālruni vai e- pastu operatīvās informācijas saņemšanai, viņš saņems īsziņu vai e-pastu par avārijas atslēgumu īpašumā aptuveni 20 minūšu laikā. Par to, vai kontaktinformācija ir norādīta, iespējams pārliecināties, autorizējoties klientu portālā e-st.lv.
Vētras un pērkona negaisi visvairāk apdraud gaisvadu elektrolīnijas kailvadu izpildījumā. "Sadales tīkls" veic regulāras investīcijas elektrolīniju pārbūvē kabeļu un izolētu vadu izpildījumā, tādējādi veidojot pret laikapstākļu ietekmi arvien noturīgāku elektrotīklu. Pašlaik izolēta elektrotīkla (pazemes vai gaisa kabeļlīnijas, izolēti vadi) īpatsvars sasniedz jau 67 %.