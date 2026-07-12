“Krievijas lēmumi netiek pieņemti tikai Kremlī.” IT uzņēmuma vadītājs norāda uz vēl vienas lielvalsts ietekmi 0
Runājot par Krieviju un tās turpmākajiem soļiem, nedrīkst aizmirst vēl vienu būtisku faktoru – Ķīnu. Tā TV24 raidījumā “Preses Klubs” norāda IT uzņēmuma “Helmes Latvia” vadītājs Viesturs Bulāns.
Viņaprāt, Krievijas lēmumi līdz galam netiek pieņemti tikai Kremlī. Lai gan publiski lielākā uzmanība parasti tiek pievērsta Maskavai un tās politiskajai vadībai, Bulāns uzskata, ka būtiska nozīme ir arī Ķīnas faktoram.
Viņš skaidro, ka Krievijas resursi zināmā mērā ir atkarīgi no Ķīnas. Tas nozīmē, ka, vērtējot Krievijas rīcību un tās iespējas turpināt karu, jāskatās ne tikai uz pašu Kremli, bet arī uz to, kādas sviras pār Maskavu ir Pekinai.
Bulāna ieskatā svarīgi saprast, vai ASV prezidenta Donalda Trampa pieeja šajā jautājumā nav vērsta tikai uz Krieviju vien. Iespējams, ar savu rīcību viņš mēģina ietekmēt arī Krievijas resursu plūsmu un iespējas netieši – caur Ķīnu vai citiem ar to saistītiem mehānismiem.
Komentētājs uzsver, ka šajā situācijā jāvērtē plašāks starptautiskais konteksts. Krievija nav pilnīgi izolēta no ārējiem faktoriem, un tās spēja uzturēt savu politiku un militārās ambīcijas ir cieši saistīta arī ar to, cik lielā mērā tai pieejami resursi un atbalsts ārpus pašas valsts robežām.
Tādēļ, pēc Bulāna domām, runājot par Krievijas nākotnes lēmumiem, jāņem vērā ne tikai Kremļa aprēķini, bet arī Ķīnas intereses un iespējamā ietekme uz Maskavas rīcību.