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Vasarīgais siltums atgriežas – rītdiena solās būt karsta 0

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LETA
16:04, 12. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Pirmdien saule mīsies ar mākoņiem, gaisam iesilstot līdz + 28 grādiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.

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Dienas otrajā pusē vietām valsts austrumos mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu un pērkona negaisu. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, ziemeļu vējš.

Līdz ar siltāka gaisa ienākšanu teritorijā, gaiss iesils līdz +23…+28 grādiem, bet piekrastes rajonos maksimālā gaisa temperatūra gaidāma +20…+25 grādu robežās.
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Galvaspilsētā laiks būs saulains un sauss. Vējš lēni līdz mēreni turpinās pūst no ziemeļrietumiem, ziemeļiem, un gaiss iesils līdz +23…+25 grādiem.

Nākamā nakts būs daļēji mākoņaina. Nakts pirmajā pusē vēl vietām dienvidaustrumu rajonos uzlīs, bet rīts jau ausīs bez lietus mākoņiem, lai gan dažviet var sabiezēt migla. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, bet gaisa temperatūra pazemināsies līdz +15…+19 grādiem.

Rīgā mākoņu būs maz, un lietu tie nenesīs. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš, bet minimālā gaisa temperatūra būs +18…+20 grādi.

Jaunnedēļ kļūs sausāks un siltāks

Jaunnedēļ laikapstākļus noteiks anticiklons – kļūs sausāks un siltāks, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.

Nedēļas sākumā atsevišķās valsts daļās vēl saglabāsies īslaicīgu nokrišņu iespējamība, tomēr turpmākās dienās nokrišņi kļūs arvien retāki un biežāk uzspīdēs saule. Vējš lielākoties būs lēns, savukārt gaisa temperatūra saglabāsies vasarīgi silta, dienu laikā daudzviet pārsniedzot +25 grādu atzīmi.

Pirmdien debesis būs daļēji mākoņainas. Vietām, galvenokārt valsts austrumu rajonos, vēl gaidāms īslaicīgs lietus, naktī un pēcpusdienā gaidāms arī pērkona negaiss. Naktī un rīta stundās atsevišķos rajonos veidosies migla, kas būtiski pasliktinās redzamību. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, ziemeļu vējš.

Pirmdien minimālā gaisa temperatūra naktī būs +15…+19 grādi, bet dienā gaiss iesils līdz +23…+28 grādiem. Piekrastē būs nedaudz vēsāk, tur maksimālā gaisa temperatūra gaidāma +20…+25 grādu robežās.

Otrdien un trešdien saule mīsies ar mākoņiem. Lai gan otrdien vietām vēl iespējams īslaicīgs lietus, galvenokārt nakts un rīta stundās, kopumā nokrišņu būs mazāk. Trešdien jau lielākajā valsts daļā gaidāms sauss laiks. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš, kas trešdien pakāpeniski iegriezīsies no rietumiem. Naktīs gaiss atdzisīs līdz +13…+19 grādiem, bet dienās iesils līdz +23…+26 grādiem. Piekrastē būs par dažiem grādiem vēsāk.

Nedēļas otrajā pusē laiks saglabāsies mierīgs un lielākoties sauss. Būtiski nokrišņi nav gaidāmi, mākoņu daudzums būs neliels, tādēļ daudzviet spīdēs saule. Pūtīs lēns vējš un naktīs gaisa temperatūra lielākoties pazemināsies līdz +12…+17 grādiem, savukārt dienās gaiss daudzviet iesils līdz +25…+26 grādiem.

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