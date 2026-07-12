Mums ir jauni rekordi… Nosaukts, pie kuriem speciālistiem medicīnas iestādēs bērniem ir visgarākās rindas 0

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15:31, 12. jūlijs 2026
Veselam Ārstēšana

Tiesībsardze Karina Palkova, viesojoties TV24 raidījumā “Uz līnijas” ieskicēja, kāda ir pašreizējā situācija ar rindām pie mediķiem, ja skatāmies situāciju tieši ar bērnu ārstiem.

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Viņa norāda, ka, spriežot pēc iesniegumiem, kas ienāk Tiesībsarga birojā, redzams, ka šomēnes atkal diemžēl ir jauni rekordi – ir ienākuši vairāk nekā 100 iesniegumi tieši bērnu tiesību jomā.

Visbiežāk sūdzības ienākot par mediķu nepieejamību pie stomatologiem, psihologiem un oftamologiem – rindas ir tik garas, ka tām neredz galu.

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Tiesībsardze saka, ka pievērsīs tam uzmanību un sekos līdzi. Bez tam runa esot par mediķu pieejamību visā Latvijā. Tiks mēģināts saprast, varbūt mediķus iespējams sasniegt citos reģionos, jo medicīnā jau nav kā izglītībā, kur nauda seko skolēnam.

Pēc Nacionālā veselības dienesta uzturētās vietnes Rindapiearsta.lv datiem uz 1. jūniju, gaidīšanas laiks uz valsts apmaksātiem speciālistiem un izmeklējumiem būtiski atšķiras gan starp Rīgu un reģioniem, gan starp vienas specialitātes ārstniecības iestādēm.

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