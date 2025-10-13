VIDEO. “Vecmāmiņa tevi mīl!” Četrkājains varonis izglābj pazudušu sirmgalvi 0

23:14, 13. oktobris 2025
ASV Floridas štatā suns vārdā Īors palīdzējis policijai atrast pazudušu sirmgalvi, kura bija nokritusi un savainojusies, ejot pastaigā ar sava dēla suni.

Okalūsas apgabala šerifa birojs ziņo, ka sākotnēji tika saņemts satraukta vīra zvans – viņš nespēja sazināties ar savu sievu un baidījās, ka viņai kas noticis.

Braucot pa rajona ielām, suns Īors pieskrēja pie kārtībsargu automašīnas un ar savu ķermeņa valodu norādīja, kurp jādodas. Viņš aizveda policisti tieši pie sirmgalves, kura gulēja netālu no ietves un nespēja piecelties.

Policijas darbinieces ķermeņa kameras ieraksts parāda mirkli, kad suns ved glābēju pie ievainotās.

Kad viņa tika atrasta, dzirdams, kā sirmgalve aizkustināti saka: “Tu esi tik labs zēns! Vecmāmiņa tevi mīl!”

Ar video no notikuma vietas šerifa birojs dalījies sociālajos tīklos, kur piebilst: “Dažreiz varoņiem ir četras kājas un kustīga aste.”

