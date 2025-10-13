Dzanuškāns: Esam jau priekšvēlēšanu ciklā, kur diemžēl racionāliem lēmumiem vairs nav vietas 0

Oficiāli vēl nav sākušās Saeimas priekšvēlēšanu kampaņas, taču politiskajā vidē tās jau ir jūtamas. TV24 raidījumā “Preses klubs” zvērināts advokāts Jānis Dzanuškāns norādīja, ka šībrīža politiskais klimats liedz pieņemt valstiski nozīmīgus un saimnieciski saprātīgus lēmumus.

Dzanuškāns skaidro, ka Latvijas budžeta plānošana faktiski ir reducējusies līdz tehniskai dokumentu koriģēšanai bez īstas stratēģiskās domāšanas. Viņš uzsvēra: “Problēma ir tāda, ka budžeta pieņemšana un pats budžets ir vienkārši “Excel” tabula, kurā pozīciju pārbīdīšana, aizstāvēšana vai viņu noturēšana ir tikai un vienīgi politiskās atbildības jautājums.”

Pēc viņa domām problēmas sakne ir politiskās atbildības trūkums – nav redzams neviens, kurš būtu gatavs uzņemties nepopulārus, bet valstij nepieciešamus lēmumus. Tas īpaši attiecas uz taupības un strukturālajām reformām. Dzanuškāns atklāti norāda, ka budžets tiek veidots nevis tautsaimniecības stiprināšanai, bet īstermiņa politiskiem mērķiem.

“Ja nav neviena, kurš šo politisko atbildību paģēr, tad arī nekādi lēmumi saistībā ar budžetu, piemēram, kas būtu taupības pasākumu griezumā vai ekonomijas, vai ierēdņu samazināšanas virzienā, nekad netiks pieņemti, jo tiem ir tieša ietekme uz tuvajām vēlēšanām,” viņš sacīja.

Dzanuškāns uzskata, ka Latvijā šobrīd sākusies politiskā sacensība par popularitāti, kur dominē skaļi solījumi, nevis rīcība. “Mēs jau esam vēlēšanu ciklā, kur, diemžēl, racionāliem un prātīgiem lēmumiem vairs nav vieta. Mēs redzam un redzēsim pieaugošu populismu,” viņš norāda.

Viņš piebilst, ka īpaši satraucoša ir situācija pašas koalīcijas ietvaros – partneri viens otru kritizē, demonstrē politisku neatkarību, un flirts ar opozīciju kļūst par ierastu taktiku.

“Pašas koalīcijas ietvaros pastāvīgā bakstīšanās un koķetēšana ar opozīciju liecina par to, ka šeit pragmatismam ir maz vietas – visi gatavojas vēlēšanām,” atzīmē advokāts.

Viņš ir skeptisks par turpmāko budžeta procesu, prognozējot, ka valdība izvairīsies no jebkādiem lēmumiem, kuri varētu būt nepopulāri sabiedrībā: “Diemžēl nekas labs ar budžetu nav sagaidāms, jo nekādi reāli pasākumi, kuriem būtu nozīme tautsaimniecībā, kas visdrīzāk būtu nepopulāri dažādu iemeslu dēļ, viņi pieņemti netiks.”

