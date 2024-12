Ilustratīvs foto.

Eksperti brīdina par riskiem: no kādām vitamīnu un uztura bagātinātāju kombinācijas labāk izvairīties?







Mūsdienās daudzi izvēlas lietot vitamīnus un uztura bagātinātājus, lai stiprinātu veselību vai novērstu saslimšanas. Tomēr eksperti brīdina, ka nepareizas uzturvielu kombinācijas var ne tikai mazināt to efektivitāti, bet arī radīt nopietnas veselības problēmas. Lai maksimāli izmantotu šo līdzekļu sniegtās priekšrocības un pasargātu sevi no iespējamiem riskiem, ir būtiski zināt, no kurām kombinācijas būtu jāizvairās.

