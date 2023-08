Foto: pexels.com

Nomaini spilvendrānu un notīri telefonu! Dažādi faktori, par ko ikdienā neaizdomājamies, bet kas ietekmē mūsu ādas veselību Ieteikt







Lai gan katram, kurš ar to saskaras, šķiet, ka viņš ir vienīgais, problemātiska āda mūsdienās ir bieži sastopama. Pūtītes, nosprostotas poras un pat akne parasti parādās pubertātes vecumā saistībā ar hormonālajām izmaiņām. Ādas iekaisums var saglabāties arī pēc pieaugošo vecuma sasniegšanas. Tomēr arvien biežāk ar akni vēlākā dzīves posmā sastopas arī pieaugušie, sevišķi sievietes. Kā pareizi kopt problemātisku ādu un kam jāpievērš papildu uzmanība, stāsta aptieku tīkla Apotheka konsultante Arta Bogdānova.

Akne ir hroniska, iekaisīga ādas slimība, kas skar tauku dziedzerus un ar tiem saistītos matu folikulus. Tā sākas agrīnā pusaudžu vecumā ar seboreju sejas, kakla, dekoltē, plecu un lāpstiņu rajonos, kur visvairāk ir izvietoti tauku dziedzeri. To darbību ietekmē hormoni – androgēni. Vienlaikus ir kavēta atmirušo šūnu nolobīšanās no ādas virspuses, kā rezultātā rodas aizsprostojums. Tauku dziedzeri turpina producēt sebumu, taču tas netiek izvadīts ādas virspusē un veidojas melnie un baltie komedoni.

“Propionibacterium acne baktērija dzīvo uz visu cilvēku ādas. Tiem cilvēkiem, kuriem ir tendence uz akni, nosprostotā vide ar sebumu ir ideāla vide, lai notiktu baktērijas vairošanās. Tā rezultātā tiek veicināta iekaisuma veidošanās un veidojas sarkani mezgliņi jeb papulas un strutu pūslīši jeb pustulas. Lai gan visbiežāk akne skar pusaudžus, tā var parādīties arī pieaugušā vecumā. Pieaugušo akne atšķiras no tās, kas ir pusaudžiem. Izsitumi parādās nevis T zonā, bet vairāk uz vaigiem, kakla, dekoltē, arī muguras. Turklāt ādai ir tendence kļūt sausai, nevis taukainai, tāpēc ir mazāk melno punktu, vairāk parādās ādas pūtītes un iekaisums,” stāsta Apotheka konsultante Arta Bogdānova.

Ādas iekaisuma rašanās var būt saistīta ar ģenētiku, to var izraisīt hormonālās izmaiņas, noteiktu medikamentu lietošana, kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi, nepietiekams miegs, kaitīgi ieradumi, arī stress un klimatiskie faktori. “Ādas reakcija var izpausties kā paplašinātas poras, pārmērīgi sabiezējumi, izsitumi, var pat izveidoties rētas. Izsitumu rašanos var veicināt arī nepareiza ādas kopšana. Problemātiskas ādas gadījumā svarīgi laikus to diagnosticēt, izprast nepieciešamās dzīvesveida korekcijas, kā arī, konsultējoties ar farmaceitu vai speciālistu, piemeklēt atbilstošākos kosmētikas līdzekļus ikdienas ādas kopšanai,” iesaka Apotheka konsultante Arta Bogdānova.

Problemātiskas ādas kopšanas galvenie principi

Svarīgi izvēlēties kosmētikas līdzekļus, kas paredzēti problemātiskai ādai, un ievērot pareizus ādas kopšanas principus.

1. Maiga ādas attīrīšana. Regulāra ādas attīrīšana ir svarīgākais solis ikdienas ādas kopšanā. Pārāk spēcīgas sastāvdaļas var kairināt ādu, it īpaši, ja tai ir tendence kļūt sausai, pat neskatoties uz to, ka ir izsitumi. Maigas želejas vai krēmi nomazgās sejas ādu, nenoņemot lipīdus. Ja sejas āda ir taukaina, ieteicams izvēlēties putas. Ādas attīrīšanai var izmantot arī attīrošos fluīdus. Tādas sastāvdaļas kā salicilskābe vai benzoilperoksīds attīrīs ādu un palīdzēs arī līdzsvarot sebuma izdalīšanos taukainas ādas gadījumā. Ādu nepieciešams mazgāt divas reizes dienā – no rīta un vakarā. Reizi nedēļā varat izmantot arī skrubi bez abrazīvām daļiņām jeb pīlinga gelus vai fluīdus, lai attīrītu poras un uzlabotu ādas struktūru.

2. Tonika uzklāšana. Kad sejas āda nomazgāta ar atbilstošajiem līdzekļiem, noteikti jāuzklāj toniks. Tas palīdzēs noņemt liekos taukus, noturīgus grima vai attīrītāja pārpalikumus un samazinās palielinātas poras. Jāpievērš uzmanība, lai tonika sastāvā būtu tādas vielas kā salicilskābe, cinka glukonāts, alantoīns, burvjulazdas ekstrakts. Ja āda ir sausa vai tā cieš no iekaisuma, jāizvēlas produkti, kas nesatur alkoholu.

3. Mitrināšana. Pat ja āda ir taukaina un to klāj pūtītes, tā ir jāmitrina, uzklājot atbilstošu sejas krēmu, kas nenosprosto poras, nesatur smaržvielas un paredzēts sakairinātai ādai. Ādai, kas ātri kļūst sausa, būs piemēroti mitrinātāji bez eļļas. Problemātiskai ādai paredzētie krēmi lieliski mitrinās ādu, samazinot apsārtumu un pārslainu ādas izskatu.

4. Pūtīšu kopšana. Ja uz ādas ir pūtītes, uz tām var klāt lokāli lietojamos zīmuļus, kas kontrolē baktēriju augšanu, novērš iekaisuma veidošanos, kā arī normalizē sebuma izdalīšanos.

5. Fotoaizsardzība. Ādai ar noslieci uz piņņu veidošanos piemēroti krēmi ar SPF faktoru, kas paredzēti ādas aizsardzībai gan pret UVA, gan UVB staru ietekmi.

Noderīgi padomi

• Reizi nedēļā maini spilvendrānu! Akni izraisošā baktērija vairojas, kamēr cilvēks guļ, un daudzas no šīm baktērijām paliek uz spilvendrānas.

• Ik pa laikam notīri mobilā telefona ekrānu ar tam paredzētu salveti, jo baktērijas nokļūst arī uz tava mobilā tālruņa ekrāna, jo īpaši, ja ikdienā daudz runā pa tālruni.

• Nespied pumpas! Tās izzudīs ātrāk, ja tās netiks aiztiktas un tiks pareizi koptas ar atbilstošiem līdzekļiem.

• Atpūta var veicināt ādas veselību! Augsts stresa līmenis negatīvi ietekmē arī ādu (paaugstināta stresa hormona kortizola veidošanās var pastiprināti veicināt sebuma izdalīšanos), tāpēc ieteicams vairāk sportot, jogot vai meditēt.