Laba iecere? Kāda pašvaldība apsver iespēju nākotnē iekasēt naudu par aktīvu atpūtu dabā 0
Šodien no plkst. 10.30 līdz 12 norisināsies ekspertu paneļdiskusija par ieceri nākotnē ieviest maksu par aktīvu atpūtu dabā, aģentūru LETA informēja Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Kaķe.
Pašlaik lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju par atpūtu dabā nemaksā, taču eksperti diskutēs, vai un kā tas varētu mainīties nākotnē. Paneļdiskusijas galvenā tēma būs aktīvās atpūtas un rekreācijas ietekme uz dabu un nākotnes risinājumi ilgtspējīgai dabas izmantošanai.
Sarunā tiks skarti jautājumi par brīvu piekļuvi dabai, rekreācijas ietekmi uz vidi, dabas uzturēšanas izmaksām un atbildības sadalījumu starp valsti, apsaimniekotājiem, pasākumu rīkotājiem un apmeklētājiem.
Diskusiju organizē Vidzemes plānošanas reģions projektā “Sabiedrības iesaiste bioloģiskās daudzveidības pārvaldībā (CIBioGo)”.
Paneļdiskusijā ar saviem viedokļiem dalīsies Latvijas Orientēšanās federācijas prezidents Juris Žilko, SIA “Rīgas meži” valdes priekšsēdētāja Anita Skudra un Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektore Laura Anteina. Sarunu vadīs Vidzemes Augstskolas profesors un vadošais pētnieks Andris Klepers.
Diskusija pārstāv nākamo posmu sarunā par dabas izmantošanu, virzoties no problēmu identificēšanas uz konkrētiem, sadarbībā balstītiem risinājumiem. Mērķis ir rast līdzsvaru starp rekreācijas iespējām un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.
Paneļdiskusijas tiešraide būs pieejama Vidzemes plānošanas reģiona “Facebook” lapā un “YouTube” kanālā.
Projekts “CIBioGo” tiek īstenots “Interreg Europe” pārrobežu sadarbības programmā 2021.-2027. gadam. Tā mērķis ir paplašināt zināšanas par līdzdalīgas pārvaldības metodēm bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un veicināt efektīvu aizsargājamo teritoriju pārvaldību.