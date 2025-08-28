Nosaukta summa, cik aptuveni izmaksās Ukrainas atkopšanās pēc kara, cipari ir pārsteidzoši lieli 0
Vairāk kā trīs gadu laikā kopš pilna mēroga Krievijas iebrukuma Ukraina ir piedzīvojusi milzīgus zaudējumus gan cilvēku dzīvības, gan materiālu vērtību ziņā. Kā raksta “Financial Times”, daudzas Eiropas kompānijas jau šobrīd raugās uz iespējām, kas varētu pavērties pēc kara, Ukrainai atjaunojoties, informē ārzemju medijs.
“Karus izbeigt nav vienkārši, pēc Stratēģisko un starptautisko pētījumu centra datiem, 40% konfliktu beidzas bez formālas vienošanās. Tomēr pirmie atjaunošanas stratēģijas uzmetumi Ukrainā investoriem dod signālu pievērst uzmanību uzņēmumiem, kas varētu gūt labumu no šī procesa,” norāda izdevums.
Milzīgas izmaksas un liels potenciāls
Līdzekļus nodrošinās valdība un starptautiskie donori, tostarp arī Eiropas Savienība un institūcijas, piemēram, Pasaules Banka. Privātais sektors varētu ieguldīt aptuveni 170 miljardus, kas ir trešdaļa no kopējās summas.
“Pēc kompāniju finanšu pārskatiem un komentāriem redzams, ka vairāk, nekā simts firmas jau izrāda interesi par palīdzēšanas iespējām Ukrainā. Atjaunošana prasīs milzīgu apjomu materiālu, tehnikas, inženieru un dizaineru, īpaši enerģētikas, transporta un mājokļu nozarēs,” raksta “Financial Times”.
Īpašu izaugsmi prognozē arī atjaunojamās enerģijas sektorā, Ukraina tiek aicināta atjaunot infrastruktūru modernāk un videi draudzīgāk, piemēram, attīstot vēja enerģiju un aizstājot iznīcinātos daudzdzīvokļu namus ar mūsdienīgu, energoefektīvu mājokļu fondu.
Eiropas priekšrocības
Britu brokeru kompānija uzskata, ka tieši Eiropas uzņēmumi gūs nesamērīgi lielu labumu, pateicoties lielajiem ieguldījumiem un pieredzei, kas atbilst reģiona drošības un ekoloģijas standartiem.
Papildu faktors – ģeogrāfiskā novietotība. Tā kā būvmateriāli, piemēram, cements ir smagi un salīdzinoši lēti, to pārvadāšana lielos attālumos nav ekonomiski izdevīga. Līdz ar to, lielāko daļu pasūtījumu saņems uzņēmumi, kas strādā Ukrainā vai kaimiņvalstīs, respektīvi – Austrumeiropā.
Riska faktori
Tomēr riski ir acīmredzami. Pēc trīs kara gadiem darbaspēka izmaksas ir augstas, inflācija – milzīga, bet apdrošināšanas izdevumi, kas kritiski svarīgi jebkuram projektam kara apstākļos, vēl vairāk sadārdzina izmaksas. Pirmie darbi būs lēni un dārgi, jo daudzas infrastruktūras nozares nāksies būvēt no nulles.
Un, tomēr, daļa finansējuma jau ir nodrošināta, un vairāki projekti jau ir uzsākti.
Ukrainas valdības plāni
Ukrainas valdība premjerministres Jūlijas Sviridenko vadībā prezentējusi programmu, kurā atjaunošana ir viens no prioritārajiem uzdevumiem. Tiek plānots izveidot fondus ar Eiropas kapitāla līdzdalību. To budžets līdz 2025. gada beigām sasniegs 500 miljonus eiro.
Ukrainā sācis darboties arī ASV – Ukrainas investīciju fonds, kura ietvaros paredzēti vismaz trīs projekti.
Lai arī karš vēl ir šķietami tālu no noslēguma, pirmie signāli liecina, ka Ukrainas atjaunošana var kļūt par grandiozu iespēju Eiropas uzņēmumiem.
Bijušais premjerministrs Deniss Šmihaļs iepriekš prognozēja, ka Ukrainas atjaunošana un modernizācija 14 gadu laikā izmaksās ap 1 triljonu dolāru (aptuveni 920 miljardi eiro). Valdības plānā paredzēts izveidot divus fondus: vienu – 540 miljardu apmērā no konfiscētajiem Krievijas aktīviem, otru – 460 miljardu apmērā kā platformu Eiropas privātā sektora ieguldījumiem Ukrainas ražošanā.