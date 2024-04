Pagājušais gads Igaunijā bija saistīts ar skandālu, kas izcēlās ap naftas produktu tirdzniecības uzņēmumu Olerex. Igaunijas plašsaziņas līdzekļos plaši aprakstīts, kā mazumtirgotājs ticis pieķerts izvairoties pievienot degvielai ar likumu noteikto obligāto bioloģisko piedevu vai biodegvielu, vēsta Dienas bizness.

Reklāma Reklāma

Skandāls nav norimis arī šajā gadā, tiesvedības turpinās. Latvijā uzņēmumam Olerex pieder degvielas staciju tīkli Kool un Gotika Auto.

Atbilstoši Igaunijas presē minētajam, veicot šo pārkāpumu pārkāpumu, uzņēmums guvis nelikumīgu virspeļņu, jo fosilā degviela ir lētāka kā biodegviela. Tādējādi ne tikai nav izpildītas prasības pret vidi bet arī citi nozares uzņēmumi tikuši nostādīti nelabvēlīgos konkurences apstākļos.

Situācijai ar bioloģiskās piedevas iespējamu neesamību Olerex degvielā uzmanību piesaistīja pārējie tirgus spēlētāji. Igaunijas mediji kā trauksmes cēlāju min citu degvielas tirgus spēlētāju AS Terminal, kurš pievērsa uzmanību diviem faktoriem – Olerex īpaši zemajām mazumtirdzniecības cenām ilgtermiņā, kas tai ļāva kļūt par tirgus līderi, kā arī tajā pat laikā uzņēmuma augstajiem peļņas rādītājiem. Konkurentu prāt, ja tirdzniecība vienādiem godīgiem spēles noteikumiem, šie ir savstarpēji izslēdzoši rādītāji.

Igaunijas Vides pārvalde 2023. gada pirmajā pusgadā uzsāka pārkāpuma procedūru pret Olerex par 2022. gada biodrošības saistību pārkāpumu, un pagājušā gada 18. decembrī uzņēmumam tika piespriests naudas sods 8 milj. eiro apmērā. Ir zināms, ka šis lēmums ir apstrīdēts. 2023. gada pirmajā pusgadā pret uzņēmumu uzsākta kriminālizmeklēšana – radās aizdomas, ka Olerex apzināti sniedzis nepatiesu informāciju Nodokļu un muitas pārvaldei, lai atbrīvotu sevi no biodegvielas prasību izpildes. Savukārt, Igaunijas Konkurences padome pagājušā gada 16. novembrī uzsākusi uzraudzības procedūru pret kompāniju par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu Igaunijas motordegvielas mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības tirgū.

Konkurējošs uzņēmums AS Terminal ir iesniedzis prasību tiesā pret Olerex un tā mātesuzņēmumu AS AQUA MARINA, lai atlīdzinātu zaudējumus, kas radušies, pārkāpjot 2022. Igaunijas gada biodegvielas regulējumu. Tiesa ir nodrošinājusi AS Terminal prasību ar AS AQUA MARINA īpašumu. Iespējams, ka nākotnē arī citi tirgus dalībnieki varētu iesniegt prasības pret Olerex.

Eiropas Komisijā ir arī iesniegta sūdzība pret Igaunijas Republiku par to, ka sodi, kas piespriesti par Igaunijas likumā par šķidro kurināmo paredzētā bioloģiskā pienākuma izpildi, ir neatbilstoši, jo, lai arī miljonus Euro lieli, tie ir mazāki nekā negodīgi iegūtā virspeļņa. Eiropas Komisija pagājušā gada 22. decembrī. apstiprināja pārkāpuma izmeklēšanas procedūras uzsākšanu. Konstatējot pārkāpumu, Komisija var uzlikt Igaunijas valstij naudas sodu un pieprasīt novērst pārkāpumu. Ja vienam tirgus dalībniekam tiek piešķirtas nelikumīgas, ilgtermiņa un būtiskas cenu priekšrocības, tas rad draudus Igaunijas degvielas tirgus ilgtspējai un secīgi – risku valsts drošībai.