Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, komentējot Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna vizīti Kijivā, sociālajos tīklos norādījis, ka runāts par to, kā nodrošināt taisnīgu un ilgstošu mieru.

Zelenskis arī pateicās Ungārijai par tās dalību miera samitā, kas nesen notika Šveicē.

Orbāns pēc sarunām ar Zelenski sacīja, ka mudinājis Ukrainas līderi apsvērt iespēju noslēgt pamieru, kas, viņaprāt, varētu paātrināt miera sarunas ar Krieviju.

Zelenskis uz šo priekšlikumu tieši neatbildēja, bet, runājot par sarunu iznākumu, uzsvēra divpusējās Ukrainas un Ungārijas attiecības. Viņš sacīja, ka ar Orbānu pārrunājis “kaimiņattiecību būtiskākos jautājumus – tirdzniecību, pārrobežu sadarbību, infrastruktūras un enerģētikas jautājumus”.

Kā Zelenskis raksta soctīkla vietnē “X”, tad viņš ar Orbānu runājuši arī par humanitāro jomu – “par visu, kas skar mūsu cilvēku dzīvi gan Ukrainā, gan Ungārijā”.

“Mūsu šodienas dialoga saturs par visām šīm tēmām var kļūt par pamatu jaunam divpusējam dokumentam starp mūsu valstīm, kas regulēs visas mūsu attiecības, balstīsies uz abpusēju pieeju Ukrainas un Ungārijas divpusējām attiecībām un ļaus mūsu tautām izmantot visas priekšrocības, ko sniedz vienotība Eiropā,” pārliecināts ir Ukrainas prezidents, vērtējot šodien notikušo vizīti ar Orbānu.

