Ostas svētki Skultē, Pļavas festivāls Mazjumpravas muižas teritorijā un daudz kas cits – 12.augusta pasākumu ceļvedis Ieteikt







Kamēr laikapstākļi lutina, ir īstais brīdis doties un baudīt koncertus, pasākumus, radošās darbnīcas un laiku kopā ar tuvajiem cilvēkiem. Lūk, šīs dienas pasākumu ceļvedis!

Dzintaru koncertzālē notiks festivāla “Summertime – aicina Inese Galante” koncerts “Viva amore!”

Dzintaru koncertzālē šodien plkst.18 notiks festivāla “Summertime – aicina Inese Galante” koncerts “Viva amore!”, aģentūru LETA informēja pasākuma rīkotāji.

Koncertā līdzās festivāla patronesei Inesei Galantei uz skatuves kāps starptautiski atzīti mākslinieki. Starp viņiem arī būs ukraiņu bass Aleksandrs Cimbaļuks, kurš spēlējis galvenās lomas izrādēs pasaules vadošajos operas namos, tostarp Metropolitēna operā un “La Scala”.

Tāpat interesenti dzirdēs Latvijas Nacionālās operas un baleta solistu, tenoru Artjomu Safronovu, kā arī jaunos izpildītājus, konkursa “Ineses Galantes talanti” finālistus. Pie klavierēm būs austriešu pianiste Grēta Erhartere-Sargasjana.

Tās pašas dienas vakarā plkst.20 itāļu džezu atskaņos Rafaēls Gvalaci. Viņš ir viens no titulētākajiem itāļu mūziķiem, kas uzstājas džeza-blūza žanrā.

Ar Galantes fonduturpinās iniciatīva jauno mākslinieku atbalstam “Ineses Galantes talanti”. Festivālā “Summertime – aicina Inese Galante” 13.augusta plkst.18 Dzintaru koncertzāles mazās zāles koncertā uzstāsies konkursa laureāti – Latvijas Nacionālās operas un baleta viesmāksliniece, soliste Inna Kločko, saksofoniste Ilva Ešenvalde un vijolnieks Andrejs Jegorovs.

Festivāls noslēgsies 13.augustā plkst.20. Galā koncertā uzstāsies Brodvejas māksliniece Ute Lempere, kura piedāvās monoizrādi “Tikšanās ar Marlēnu”.

Ventspilī noslēgsies ikgadējais džeza festivāls “Ventspils Groove”

Ventspils koncertzāles “Latvija” amfiteātrī šodien plkst.18 ar koncertu noslēgsies ikgadējais džeza festivāls “Ventspils Groove”, aģentūru LETA informēja projektu vadītāja Irita Kalēja.

Paredzēts, ka koncertā uzstāsies festivāla dalībnieku ansambļi un pasniedzēji.

Kā ziņots, festivāla laikā jaunieši piedalījās muzikantu vadītās meistarklasēs, notika improvizācijas jeb “Jam Session” sesijas un koncerti.

Meistarklases šogad vadīja un koncertos piedalās ASV dzīvojošā latviešu džeza dziedātāja Arta Jēkabsone, taustiņinstrumentālists no Libānas Tareks Jamani, dāņu saksofonists Dastins Drjū, Nīderlandē mītošais jaunās paaudzes trompetists Kalva no Latvijas, sitaminstrumentālists no Dānijas Matias Fišers, austrāliešu ģitārists Karls Morgans un vācu kontrabasists Niklass Lukasens.

Jugla svinēs apkaimes svētkus

Šodien Juglas iedzīvotāji svinēs apkaimes svētkus, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.

Juglā, Velnezera apkārtnē, norisināsies sportiskas aktivitātes, radošas darbnīcas, koncerti, izrādes, spēles un rotaļas.

Svētku pirmā daļa “Jūti Juglu austrumos!” veltīta jaunākajiem svētku apmeklētājiem un viņu vecākiem. Plkst.12 svētkus atklās pasākuma vadītājs Kozmens, kam sekos bērnu vokālā ansambļa “Dzeguzīte” priekšnesums.

Plkst.13 bērnus priecēs lielo ziepju burbuļu atrakcija “Mārtiņa Burbuļi”, bet plkst.13.20 notiks muzikāla leļļu izrāde bērniem “Pasaku sargi”.

Laikā no plkst.12 līdz 14 norisināsies radošās darbnīcas un meistarklases, kā arī Rīgas DJ skolas priekšnesumi. Piepūšamās atrakcijas darbosies līdz plkst.19.

Otrā daļa “Jūti Juglu dienvidos!” godinās latvisko tradīciju dejās un dziesmās. Plkst.14.10 uzstāsies Juglas Mūzikas skolas koklētāju ansamblis “Zeltskariņi”, bet plkst.14.30 Rīgas danču klubs. Plkst.15 svētkus pieskandinās folkloras kopa “Grodi”. Latvju zīmju darbnīcas un meistarklases radošās apvienības “Sapnīca” vadībā norisināsies no plkst.14 līdz 16.

Trešās daļas “Jūti Juglu ziemeļos!” vadmotīvs būs drosme un šī dienas daļa būs veltīta jauniešiem. Plkst.16.10 svētkus ierībinās “Drum line” – Andžeja Grauda bungu skolas dalībnieki ar muzikālu priekšnesumu, kam sekos Rīgas DJ skolas priekšnesumi plkst.16.30.

Ar koncertprogrammu plkst.17 uzstāsies mūziķe Patrisha. Laikā no plkst.16 līdz 19 interesenti aicināti piedalīties SUP meistarklasē. Azartiskākie svētku dalībnieki savus spēkus pārbaudīt aicināti individuālajās skriešanas sacensībās “Apskrien Velnezeru”, kas norisināsies no plkst.13 līdz 19.

Ceturtā daļa – “Jūti Juglu rietumos!” būs par prieku laisties neprātīgās dejās un svinēt dzīvi. Pasākuma vadītājs Kozmens plkst.19 paziņos sportisko aktivitāšu uzvarētājus, notiks apbalvošana. Vakara muzikālo programmu plkst.19.10 atklās grupa “Very Cool People”, Paula Saija un Evilena Protektore. Plkst.20.30 deju ritmiem ļauties aicinās Dj Andee, bet plkst.21 uz skatuves kāps Ivo&Positivo.

Mazajā Mežotnes pilī notiks Pētera Vaska mūzikas koncerts

Šodien plkst.19 Mazajā Mežotnes pilī ikvasaras mākslinieku plenēra noslēgumā norisināsies Pētera Vaska fonda koncerts “Pēteris Vasks ielūdz. Vasara. Mežotne”, aģentūru LETA informēja fonda koordinatore Regīna Deičmane.

Šogad koncertā uzstāsies franču stīgu kvartets “Akilone”, kura pirmā vijole ir latviešu vijolniece Magdalēna Geka.

Koncerta programmā iekļauts Pētera Vaska 2.stīgu kvartets “Vasaras dziedājumi”, kas saistīts ar Vaskam tuvās Latvijas dabas iespaidiem. Tāpat koncertā atskaņos Francijā dzīvojošās ķīniešu komponistes Šu Jī kvartetam veltīto skaņdarbu “Aquilone Lontano”, kas radies iedvesmojoties no kvarteta nosaukuma, kas itāļu valodā nozīmē gaisa pūķis – kā metafora par saikni starp debesīm un zemi.

Savukārt koncerta centrālais notikums būs fonda pasūtītā jaundarba Andra Dzenīša 4.stīgu kvarteta “Iekšpus. Elīzijs. Ārpus” pirmatskaņojums.

Stīgu kvartets “Akilone” radies 2011.gadā Parīzē. Viņu mentors ir Albana Berga stīgu kvarteta altists Hato Bejerle, kura vadībā viņas skolojās Eiropas kamermūzikas akadēmijā. Tāpat viņas smēlušās iedvesmu pie tādiem izciliem kamermūziķiem kā Vladimirs Mendelsons, Johaness Meisls, Matjē Erzogs un Patriks Juds, kā arī stīgu kvartetiem “Ebène” un “Rosamunde”.

Mazjumpravas muižas teritorijā notiks Pļavas festivāls

Šodien no plkst.10 līdz plkst.22 Mazjumpravas muižas teritorijā notiks Pļavas festivāls, aģentūru LETA informēja Latvijas Dabas fonda pārstāve Dita Stalovska.

Pļavas festivāla mērķis ir tuvināt cilvēkus savvaļai, atjaunot zudušo saikni ar dabu, no jauna mācoties iepazīt dabas norises un visu to, ko mums var sniegt dabiskās pļavas, ūdeņi un ekosistēmas kopumā.

Pļavas festivāls sāksies ar pļavas produktu tirdziņu. Tajā varēs iegādāties pļavās auguša liellopa gaļu, medu un citus biškopības produktus, aitas un kazas piena produktus, kosmētiku, tēju un pļavas augu sīrupus, kā arī pļavas augu sēklas.

Pasākuma apmeklētājiem arī būs iespēja piedalīties pļavai draudzīgu tirgotāju radošajās darbnīcās – veidot tējas mandalas un māla glezniņas ar augiem, vērt puzurus, darināt pļavas pīnes u.c.

Pēc tam sāksies pastaiga un savvaļas augu sēklu vākšanas meistarklase Latvijas Dabas fonda botāniķes Rūtas Sniedzes-Kretalovas vadībā. Paralēli tai notiks kukaiņu ķeršana un pētīšana kopā entomologu Voldemāru Spuņģi.

Pasākumā Latvijas Televīzijas laika ziņu redaktors Toms Bricis vadīs lekciju par laikapstākļiem un klimata pārmaiņām, savukārt kopā ar biedrības “Bišu draugs” pārstāvjiem festivāla apmeklētāji varēs veidot kukaiņu mājas.

Pļavas festivāla noslēgumā notiks ainavu tūre gar Daugavu, uzstāsies mūziķe Keitija Bārbale un notiks kukaiņu vakara gaismošanas pasākums ar biologu Uģi Piterānu.

Alsungas pils pagalmā notiks klasiskās mūzikas brīvdabas koncerts

Šodien plkst.18.30 Alsungas pils pagalmā notiks klasiskās mūzikas brīvdabas koncerts “Suitu kods mūzikā”, aģentūru LETA informēja Kuldīgas novada pašvaldībā.

Koncerta mākslinieciskā vadītāja, diriģenta Māra Sirmā aicināti tajā vienkopus pulcēsies mūziķi, kuri saistīti ar suitu novadu – mūziķi, dziedātāji Juris Vizbulis, Anta Jankovska un Ance Krauze, akordeoniste un dūdiniece Anta Puķīte, ģitāras virtuozs Miks Akots, vijolniece Elza Siliņa, kā arī komponists Raimonds Tiguls. Muzicēs Liepājas simfoniskais orķestris un koris “Sirmā Kamērs”.

“Latvijas kultūrkartē suitu novads iezīmējas ar spilgtām vēsturiskajām tradīcijām, taču ne mazāk interesanti ir parādīt, ka suitu novads izauklē un mākslinieciski rosina arī spēcīgus profesionālos mūziķus,” klāsta pašvaldība, “koncerta apmeklētājiem būs iespēja baudīt Latvijā un pasaulē pazīstamas un iemīļotas melodijas, kā arī iepazīties ar mazāk pazīstamiem Kurzemi apdziedošiem latviešu komponistu radītiem opusiem profesionāli augstvērtīgā izpildījumā.”

Koncertā skanēs fragmenti no Džuzepes Verdi operas “Traviata”, Astora Pjacollas darbiem, Tigula oratorijas “Jūras grāmata”, Riharda Dubras operas “Suitu sāga,” kā arī Ērika Ešenvalda, Imanta Kalniņa, Kārļa Lāča un Raimonda Paula skaņdarbiem.

Skultē notiks Ostas svētki

Šodien un rīt, 13.augustā, Saulkrastu novada Skultes ostā notiks Ostas svētki, aģentūru LETA informēja Saulkrastu novada pašvaldības Komunikācijas un tūrisma nodaļa.

Īpaša loma šogad svētkos būs divu dienu sacensībām burāšanās sportā. Zvejniekciemā norisināsies Latvijas Kausa posms “Optimist” laivu klasē “Zvejniekciema Kauss 2023”. Divu dienu sacensības norisināsies jūrā un tajā piedalīsies jaunie burātāji no visas Latvijas.

Šodien plkst.11 tiks atklāts Latvijas Kausa posms burāšanā “Zvejniekciema kauss 2023”, bet no plkst.11 līdz plkst.16 pļaviņā pie kultūras nama “Zvejniekciems” apmeklētāji varēs iegādāties dažādu zivju produkciju – tikko no tīkla, gan kūpināti pagatavotu, kā arī piepildīt grozus ar svaigāko mājražotāju produkciju un amatnieku darinājumiem.

Plkst.12 Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis, Saulkrastu velosipēdu muzeja īpašnieks un vēstures entuziasts Jāņa Sēregins sarunāsies par Burukuģu būvi Saulkrastu novadā, bet plkst.12.30 ar jautru deju soli un muzikāliem priekšnesumiem priecēs Saulkrastu amatiermākslas kolektīvi.

Tāpat arī šogad Skultes jahtkluba kuplā saime piedāvās iespēju vizināties ar savām jahtām. Plānots, ka 20 minūšu brauciens akvatorijā būs iespējams no plkst.11 līdz plkst.15. Pieteikties braucienam būs iespēja uz vietas rindas kārtībā.

Savukārt iepazīt un uzzināt vairāk par Ostas darbību varēs dodoties ekskursijās gida pavadībā ostas teritorijā – plkst.11 un plkst.13. Pulcēšanās ekskursijām pie kultūras nama ieejas.

Visas dienas garumā Zinātnes laboratorijā “Jūra zem lupas” bērniem un vecākiem būs iespēja apskatīt mikroskopisko jūras pasauli, ieraudzīt pašus sīkākos jūras iemītniekus. Latvijas Hidroekoloģijas institūta zinātnieki stāstīs kā varam palīdzēt dabai un kas kaitē, piemēram, mikroplatsmasas piesārņojuma problēma.

Kopā ar “Ultramarīns gleznotāju studija” apmeklētāji varēs gleznot lielformāta Ostas ainas, bet radošā darbnīcā ikviens varēs uzbūvēt savu vēja pūķi. Savukārt Zvejniekciema promenādi varēs izsoļot drosmīga ponija kompānijā.

Jau otro gadu Ostas svētku tradicionālo programmu papildinās īpaša vakara programma. Šodien klausītājiem būs unikāla iespēja baudīt blūza, fanka un soul ritmus atraktīvo blūzmeņu Boney Fields (Amerika), David Rotundo (Kanāda), Emiliano Juarez (Meksika) un viņu pavadošo mūziķu izpildījumā, savukārt 13.augustā skanēs Pasaules kinomūzika- uz skatuves kāps Latvijā populāri mūziķi, kurus pavadīs simfoniskā orķestra trupa un pavadošā ritma grupa.

Līgatnes papīrfabrikā notiks harmoniska dzīvesstila festivāls

Šodien vēsturiskajā Līgatnes papīrfabrikā notiks “Papīrfabrikas festivālu”, kas ir harmoniska dzīvesstila pasākums visai ģimenei, aģentūru LETA informēja pasākuma pārstāve Līga Gablika.

Festivālā būs iespēja piedalīties vairāk nekā 20 dažādās ar mākslu, mūziku, dabu un pašizaugsmi saistītās radošajās darbnīcās un praksēs, klausīties un piedalīties diskusijās, baudīt “kosmisku dabas skaņu” un meditatīvus koncertus, ko sniegs Uģis Prauliņš ar grupu, Gints Smukais un citas mūziķu apvienības.

Tāpat ikviens aicināts izgaršot lēni gatavotu ēdienu, kas radīts no vietējo mājražotāju produkcijas, kā arī piedalīties unikāla koncepta pop-up restorānā “Garā galda svinības”, ko rīko šefpavārs Ēriks Dreibants un restorāns “Pavāru māja”.

Festivālu bagātinās arī 70 mājražotāju un bioloģisko saimniecību tirgus, ekskursijas pa papīrfabriku un bijušo strādnieku dzīvokli, izglābto grāmatu bibliotēka, mākslas izstādes, akvarelistu plenērs un daudz citas harmoniskas aktivitātes, kas ļaus satikt līdzīgi domājošos un arī pašiem sevi.

Festivāla aktivitātes notiks no plkst.11 līdz plkst.22.

Līgatnes papīrfabrika savulaik bija visvecākais rūpniecības uzņēmums Latvijā, kas darbojies gandrīz bez pārtraukuma. No 1815.gada līdz pat 2014.gadam Līgatnes papīrfabrikā notika papīra ražošana – sākotnēji ar rokām, vēlāk rūpnieciski. Papīrfabrikai apkārt strauji sāka veidoties papīrfabrikas ciemats, lai nodrošinātu darbiniekiem vislabākos apstākļus – skola, kultūras nams, dzīvokļi, dzemdību nams, ambulance. Viss minētais apskatāms joprojām.

Bauskā notiks jauniešu festivāls “Kopums”

Bauskā šodien notiks jauniešu festivāls “Kopums”, pievēršot uzmanību jauniešu pašapziņas veidošanai, mentālajai veselībai, vērtībām, kā arī ikdienas gaitām un līdzdalības iespējām dažāda veida norisēs, aģentūru LETA informēja Izglītības un zinātnes ministrijā.

Festivāls notiks no plkst.12 Bauskas pilskalna parkā.

Festivālā ieplānotas dažādas aktivitātes, diskusijas un radošās darbnīcas, kuras tiks organizētas, lai dotu iespēju jauniešiem izstāstīt stāstu un tikt sadzirdētiem. Tāpat festivāla laikā tiks noskaidrota 2024.gada Latvijas jauniešu galvaspilsēta, bet noslēgumā gaidāms grupas “Citi zēni” koncerts.

Šogad festivāls notiek iniciatīvas “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta” ietvaros. “Latvijas Jauniešu galvaspilsētas” mērķis ir popularizēt pašvaldībās darbu ar jaunatni un akcentēt tā nozīmību, stiprināt pašvaldību sadarbību šajā sfērā un sekmēt labās prakses un pieredzes apmaiņu, kā arī turpināt jau iedibinātās tradīcijas.

Festivāls “Kopums” tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros un ar Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu. Pirmo reizi festivāls “Kopums” tika rīkots 2022.gadā.

Burtniekos būs skatāms deju uzvedums “Sasauc smieklus!?…”

Šodien plkst.21 Valmieras novadā, Burtnieku centra pludmalē, varēs vērot deju uzvedumu “Sasauc smieklus!?…”, aģentūru LETA informēja Valmieras novada pašvaldības Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa.

Tajā piedalīsies Burtnieku apkaimes bērni un jaunieši kopā ar deju skolas “Dzirnas” dejotājiem.

Šis ir astotais gads, kad Burtniekos nedēļu pirms deju uzveduma organizē deju meistarklases, kur horeogrāfa Agra Daņiļeviča un deju skolas “Dzirnas” pasniedzēju vadībā Burtnieku apkaimes bērni un jaunieši pilnveido kustību prasmes un attīsta ritma izjūtu.

No Burtnieku apkaimes pasākumā piedalās 110 bērni un jaunieši.

Deju uzvedums “Sasauc smieklus!?…” šogad norisinās Burtnieka ezera svētku laikā. Dienas programma svētkiem veidota ģimenēm draudzīga, piedāvājot dažādas atrakcijas pie un uz ūdens, būs sagatavoti arī ziepju burbuļu piedzīvojumi un citas atrakcijas.

Pasākumu organizē Burtnieku Kultūras centrs, Valmieras novada pašvaldība, deju skola “Dzirnas” un biedrība “Pāvulēni”.

Kalnciema kvartālā notiks Latvijas modes zīmolu tirgus

Kalnciema kvartālā šodien no plkst.10 līdz 16 norisināsies Latvijas modes zīmolu tirgus, aģentūru LETA informēja pasākuma rīkotāju pārstāve Darja Trizna.

Vairāki desmiti dažādu modes zīmolu izpārdos vasaras apģērbu, apavu un aksesuāru kolekcijas. Tirgū varēs iegādāties zīmola “ZIB*” kleitas, jakas un legingus, brīvā laika apģērbu visai ģimenei no zīmoliem “K.I.M.I”, “Labelii” un “Take The Day Off”.

Lina apģērbu varēs iegādāties no “Linotēka”, “Sarma Linen&Wool Design” un “Punjuri”. Zīmols “PO” piedāvās apdrukātus kreklus un džemperus, savukārt zīmols “Albertina” tirgū piedalīsies ar kleitām, svārkiem un topiem. Dažāda biezuma adījumus būs sagatavojis zīmols “Varvara Atelier”, savukārt krāsu cienītāji pie Ilzes Egles varēs iegādāties košus un vasarīgus adījumus.

Tirgū tiks pārstāvēti arī bērnu apģērbu zīmoli. Zīmoli “Hebe” un “Tinny Bunny” piedāvās apģērbu, sākot ar mazuļu vecumu līdz pat 12 gadus jauniem pusaudžiem. Turpretī “Dezi Kids” būs sarūpējuši saskaņotus komplektus mammām un bērniem.

Ar aksesuāriem tirgū būs pārstāvēti zīmoli “Misha Laboratory”, “Kodit Felt” un “Forestsone”. Interjera priekšmetus būs sarūpējis jaunais zīmols “Forest Wonders Handmade”. Tirgū piedalīsies arīdzan zemnieki, amatnieki un mājražotāji.

Kalnciema kvartālā no plkst.10 līdz 12 kopā Pasaules Dabas fondu un “Lidl” notiks otrais no vairākiem bioloģiskās daudzveidības tēmai veltītajiem pasākumiem, kas šoreiz pievērsīsies tēmai “Globālās preču ķēdes un sertifikāti”.

Kultūrtelpā “Tu jau zini kur” notiks mākslas pasākums “Alternatīvā [n]akts smagajā fāzē”

Kultūrtelpā “Tu jau zini kur” šodien plkst.15 norisināsies mākslas pasākums “Alternatīvā [n]akts smagajā fāzē”, aģentūru LETA informēja pasākuma rīkotāju pārstāve Sintija Beitāne.

“[N]akts fāze” ir jaunās mākslas pasākumu cikls, kas šogad notiek trīs reizes – 17.jūnijā, 12.augustā un 16.augustā.

Pasākumā šodien uzstāsies seši jaunie mūziķi – Māra Dagne, Zigismunds Arbaliņš, “Panikas lēkme”, “The Tunes” un “Diāna”, “Honey Blue”, “YR” un “B Optimist”.

Pasākumā būs redzamas video projekcijas, kuru autors ir Hugo Pētersons, savukārt par pasākuma noformējumu parūpēsies Jauno Dizaineru un mākslinieku biedrība “U”.

Apmeklētāji varēs arī vērot Amandas Lūses vizuālās mākslas darbus apvienojumā ar dzeju, un Kristīnes Petrovskas instalāciju “Piena mašīna”.