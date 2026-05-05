Otrdien gaidāms patīkams laiks: temperatūra vietām sasniegs +22 grādus 0

LETA
7:05, 5. maijs 2026
Sinoptiķi prognozē, ka otrdien Latvijā pārsvarā būs saulains laiks. Dienas gaitā mākoņu kļūs vairāk, taču nav gaidāmi būtiski nokrišņi.

Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, kas vietām Rīgas līča piekrastē pāries ziemeļu vējā.

Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +17..+22 grādiem, Kurzemes rietumu piekrastē un daļā Vidzemes piekrastes – līdz +11..+14 grādiem.

Rīgā gaidāma pārsvarā saulaina diena, bez nokrišņiem. Lēnu līdz mērenu dienvidrietumu vēju nomainīs ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra sasniegs +19 grādus, vēsāk būs jūras tuvumā.

Eiropas lielākajā daļā ir pazemināts atmosfēras spiediens, Latvijā tas ir 1007-1009 hektopaskāli jūras līmenī.

Pēc svētku dienas siltuma rekordiem gaisa temperatūra otrdien plkst. 5 Latvijā bija no +4,2 grādiem Liepājā un Rucavā līdz +11,3 grādiem Jēkabpilī, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.

Debesis lielākoties skaidras, daļā Vidzemes un Latgales – mākoņainas. Nav ievērojamu nokrišņu.

Pūš lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa kvalitāte laba.

Rīgā agrā rītā neliels mākoņu daudzums, pūš dienvidu, dienvidrietumu vējš ar ātrumu trīs četri metri sekundē, gaisa temperatūra +9..+10 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra pirmdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +15,7 grādiem Liepājā līdz +28,2 grādiem Daugavpilī. Septiņās novērojumu stacijās tika pārspēts 4. maija siltuma rekords.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 4. maijā bija +28..+29 grādi daudzviet Eiropas dienvidu, centrālajā un austrumu daļā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz otrdienu -12 grādi kalnos Norvēģijā.

