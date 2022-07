Foto: Kasefoto/Shutterstock

Pagrabā šiverē grauzēji. Kā no tiem tikt vaļā?







Indulis Burka, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Pagrabā šiverē grauzēji. Kā no tiem tikt vaļā? Vai ar betonu var liet grīdu? Elga Beverīnas novadā

Grauzēji pagrabā patiesi var sagādāt daudz nepatīkamu brīžu. Protams, tos var ķert ar slazdiem. Ja mājās nav mājdzīvnieku, var izmantot kādu no grauzēju iznīcināšanai domātajām indēm. Peļu slazdi nopērkami, sākot no 50 centiem par slazdu. Līdzīgi izmaksā peļu līmes slazds. Savukārt granulēts līdzeklis peļu un žurku iznīcināšanai maksā, sākot no 1,50 eiro par iesaiņojumu.

Betons – šķērslis grauzējiem

Praktiskāks risinājums ir grīdas betonēšana, īpaši, ja pagrabā ir māla klons. Lai arī tas šķiet samērā vienkāršs process, tomēr ir vairākas nianses, kas jāievēro, lai grīda būtu līdzena un sausa, nesaplaisātu.

Lai grīda būtu stabila un izturīga, vispirms jāizveido 15 cm biezs šķembu slānis, kas rūpīgi jānoblietē. Tālāk seko 5 cm biezs smilšu slānis, arī to rūpīgi noblietē. Virs tā kā hidroizolāciju ieklāj 200 mikronu biezu poli­etilēna plēvi. Savukārt virs plēves 2–3 cm augstumā nostiprina armatūras sietu, tikai tad ielej 5–6 cm biezu betona kārtu.

Pagraba grīda nav jāsiltina – mikroklimatu nodrošinās no zemes nākošais siltums.

Jāņem arī vērā, ja telpa lielāka par 6 x 6 metriem, betonā jāierīko deformācijas šuves – tās pasargās grīdu no plaisāšanas.

Plānojot darbus, jāatceras, ka betons pilnībā savu stiprību iegūst pēc 28 dienām. Protams, pa virsmu var staigāt agrāk, tomēr virsma vēl neturēs lielāku slodzi.

Rūpīgi jāpārbauda arī telpas sienas – tajās nedrīkst būt plaisu un caurumu, pa kurām telpā varētu iekļūt grauzēji. Atrastie caurumi jāaizdara ar mūrjavu.

Blīvas durvis un kvalitatīva ventilācija

Vēl viens ceļš, pa kuru pagrabā parasti iekļūst peles, ir nepietiekami blīvi piegulošas durvis. Ja durvju kārba vai vērtne ir satrunējusi un tajā ir lielākas šķirbas, būs jāiegādājas vai jāizgatavo jaunas. Reizēm var tikai apbrīnot, cik neliels caurums nepieciešams, lai pa to varētu izlīst pele.

Taču raža pagrabā bojāsies, ja nebūs pienācīgas ventilācijas. Vēlu rudenī un ziemā pagraba durvis tiek rūpīgi noslēgtas. Tāpēc jāierīko ievads, pa kuru pagrabā ieplūdīs svaigs un sauss gaiss no ārpuses. Telpā tas sasils un kļūs mitrāks.

Veidosies spiedienu starpība, un mitrais gaiss izplūdīs pa ventilācijas izvadu. Gaisa ieplūdes un izplūdes vietām jābūt pēc iespējas tālāk vienai no otras, vislabāk telpas pretējos stūros. Jābūt iespējai gaisa plūsmu regulēt – mainoties laika ap­stākļiem, iespējams, gaisa plūsma būs jāpalielina vai jāsamazina. Ja pagrabā ir vairākas telpas, katrā no tām vajadzīgs savs ventilācijas ievads un arī izvads.

Gan ventilācijas ievads, gan izvads jāaprīko ar metāla sietiņu, lai grauzēji neiekļūtu pagrabā pa ventilācijas kanāliem.