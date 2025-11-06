Foto: AP/EPA/SCANPIX/LETA

“Ir panākts progress, bet abas puses neuzticas viena otrai!” Tramps sola jaunu pieeju kara izbeigšanai Ukrainā 0

LA.LV
22:00, 6. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV pēc Gazas konflikta risināšanas plāno pievērsties kara izbeigšanai Ukrainā, tā paziņojis Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs. Viņš intervijā “American Business Forum” norādīja, ka Ukrainas kara jautājumā ir panākts zināms progress.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Eksperti atklāj 5 uztura bagātinātājus, kuri šoruden glābs tavu imunitāti: nē, sarakstā nav D vitamīna
Šāds skats vērojams ilgu laiku… Saeimas ārkārtas sēdē redzamā deputātu attieksme “izsit korķus”
“Man riebjas veids, kā to pasākumu ir sačakarējuši” – karstā reportāža no soctīkliem par Doma laukumā notiekošo 44
Lasīt citas ziņas

Vitkofs atklāja, ka tiek izskatīta ideja par civilmilitāro koordinācijas centru (CMCC) – jaunu starptautisku platformu, kas varētu kļūt par modeli Ukrainas un Krievijas konflikta risināšanai.

“Šis iespējams ir vissvarīgākais jautājums, kas jāatrisina,” viņš uzsvēra.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Klaja necieņa pret tiem, kuri ievēro noteikumus…” no Mazā Baltezera izcelts kārtējais nelegālais tīkls
“Trīs mērķēti šāvieni…” Krievijas karavīram Ukrainā piespriests mūža ieslodzījums
“Man riebjas veids, kā to pasākumu ir sačakarējuši” – karstā reportāža no soctīkliem par Doma laukumā notiekošo

Runājot par sarunām ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, Vitkofs atklāja, ka ir ticies ar viņu sešas reizes, un katra saruna ilga vairākas stundas.

“Kara atrisināšana ir sarežģīts process, kam nepieciešama rūpīga sagatavošanās – īpaši drošības garantiju jautājumos Ukrainai,” viņš piebilda.

Vitkofs uzsvēra, ka dialogs ar abām pusēm ir bijis atklāts un vērsts uz miera meklējumiem: “Ir panākts zināms progress, taču šis ir sarežģīts konflikts. Manuprāt, abas puses joprojām neuzticas viena otrai.”

Viņš pauda cerību, ka gan Kijiva, gan Maskava spēs pieņemt drosmīgus lēmumus un izmantot iespēju virzīties uz ilgtermiņa mieru.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kremlī aug panika: augsta līmeņa amatpersona atzīst, ka valsts ir tuvu pilsoņu karam
Zviedru komandieris brīdina – NATO var zaudēt nākamo izšķirošo konfliktu Eiropā, ja vien…
TV24
Ukraiņi grib beidzot piežmiegt krievus? Slaidiņš nosauc trīs svarīgākos faktorus, lai uzlaistu gaisā visas rūpnīcas okupantu zemē
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.