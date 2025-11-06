“Ir panākts progress, bet abas puses neuzticas viena otrai!” Tramps sola jaunu pieeju kara izbeigšanai Ukrainā 0
ASV pēc Gazas konflikta risināšanas plāno pievērsties kara izbeigšanai Ukrainā, tā paziņojis Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs. Viņš intervijā “American Business Forum” norādīja, ka Ukrainas kara jautājumā ir panākts zināms progress.
Vitkofs atklāja, ka tiek izskatīta ideja par civilmilitāro koordinācijas centru (CMCC) – jaunu starptautisku platformu, kas varētu kļūt par modeli Ukrainas un Krievijas konflikta risināšanai.
“Šis iespējams ir vissvarīgākais jautājums, kas jāatrisina,” viņš uzsvēra.
Runājot par sarunām ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, Vitkofs atklāja, ka ir ticies ar viņu sešas reizes, un katra saruna ilga vairākas stundas.
“Kara atrisināšana ir sarežģīts process, kam nepieciešama rūpīga sagatavošanās – īpaši drošības garantiju jautājumos Ukrainai,” viņš piebilda.
Vitkofs uzsvēra, ka dialogs ar abām pusēm ir bijis atklāts un vērsts uz miera meklējumiem: “Ir panākts zināms progress, taču šis ir sarežģīts konflikts. Manuprāt, abas puses joprojām neuzticas viena otrai.”
Viņš pauda cerību, ka gan Kijiva, gan Maskava spēs pieņemt drosmīgus lēmumus un izmantot iespēju virzīties uz ilgtermiņa mieru.