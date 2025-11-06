“Man riebjas veids, kā to pasākumu ir sačakarējuši” – karstā reportāža no soctīkliem par Doma laukumā notiekošo 44

LA.LV
20:15, 6. novembris 2025
Stāsti Pieredze

Kā jau ziņots, Doma laukumā protestā pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas ceturtdienas vakarā pulcējušies vismaz 10 000 cilvēku, liecina Valsts policijas aplēses.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Eksperti atklāj 5 uztura bagātinātājus, kuri šoruden glābs tavu imunitāti: nē, sarakstā nav D vitamīna
Šāds skats vērojams ilgu laiku… Saeimas ārkārtas sēdē redzamā deputātu attieksme “izsit korķus”
“Man riebjas veids, kā to pasākumu ir sačakarējuši” – karstā reportāža no soctīkliem par Doma laukumā notiekošo 44
Lasīt citas ziņas

Taču neklātienē tam visam pie televizoru ekrāniem un sociālajos medijos seko līdzi vēl neskaitāmi tūkstoši ļaužu. Ko domā viņi? Kādas pārdomas un emocijas? Apkopojam atziņas! Komentāros padalies ar savām!

CITI ŠOBRĪD LASA
“Klaja necieņa pret tiem, kuri ievēro noteikumus…” no Mazā Baltezera izcelts kārtējais nelegālais tīkls
“Ir panākts progress, bet abas puses neuzticas viena otrai!” Tramps sola jaunu pieeju kara izbeigšanai Ukrainā
“Trīs mērķēti šāvieni…” Krievijas karavīram Ukrainā piespriests mūža ieslodzījums
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
FOTO. “Mūsu ir daudz, mēs esam vienoti savā pārliecībā!” Vairāk nekā 10 tūkstoši protestētāju pulcējās Doma laukumā, lai iestātos par Stambulas konvenciju
TV24
Logina: Kā mēs vienīgie esam tik gudri, ka saskatām tur tik šaušalīgas lietas, ko citi palaiduši garām? Tas nav nopietni
“Cilvēki tiešām jūk prātā…” Sabiedrība nogurusi no strīdiem par Stambulas konvenciju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.