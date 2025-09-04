Pagriezīsim klusāk suņus? Top, iespējams, bezjēdzīgākie noteikumi pašvaldībām 0
Līdztekus mazmājiņu, šīfera jumtu, energosertifikātu uzskatei pašvaldības gatavojas jaunu pienākumu izpildei – noteikt suņu riešanas skaļumu! Noteikumu izstrāde patlaban esot procesā – šādu ziņu TV24 raidījumā “Naudas cena” atklāja Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs (Valmierai un Vidzemei), LPS priekšsēža vietnieks no valstspilsētām Jānis Baiks kopā ar LDDK prezidentu, Zivrūpniecības uzņēmuma SIA “Karavela” valdes priekšsēdētāju Andri Biti un uzņēmēju, investoru Ģirtu Rungaini spriežot, vai plāns mazināt valsts tēriņus ir izgāzies…
Runājot par solidāro “jostu savilkšanu”, Baiks norāda, ka Valmieras pusē plāns, izvērtējot prioritātes, tiek realizēts jau kopš 2022.gada un nodokļu ieņēmumi pa šo laiku pieauguši par 12,7%.
“Lai mēs varētu kaut ko darīt, mums efektivizācija ir notikusi visus šos gadus. Šobrīd ir jādomā par to, kā izpildīt to funkciju, kas mums ir uzlikta kā pienākums.” Un te nu Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs skumji secina, ka daudzas lietas, kas jāveic pašvaldībai, viņaprāt, nav pārdomātas.
Skatoties no tā visa, ko var, ko nevar samazināt, viņaprāt, vajadzētu atteikties no vairākām bezjēdzīgām funkcijām, ko šobrīd pilda pašvaldība, piemēram, mazmājiņu uzskaite… Taču līdztekus vēl citām funkcijām un uzskaites formām, tas vēl nebūtu tas trakākais.
Baiks atklāj vēl kādu paradoksu. “Šodien uzzināju, ka pašvaldībām būs jānosaka suņu riešanas skaļums! Šādi noteikumi tiek izstrādāti un tas nozīmē, ka kādam tas būs jāpārbauda, tad būs institūcija, kas to uzraudzīs un vēl būs neatkarīga institūcija, kas to visu pārraudzīs. Ja šī funkcija netiks izravēta, tad tur neko nevarēs izdarīt, jo tā būs noteikta ar likumu. Visi strādā, rūpīgi raksta papīrus, bet jautājums: vai mums to vajag?”
Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”.