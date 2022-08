Sauso dezodorantu var pagatavot katrs, izmantojot virtuvē atrodamās vai veikalā viegli iegādājamās sastāvdaļas. Foto: Inita Šteinberga

Recepte dezodoranta pagatavošanai mājās. "Palasiet sastāvu uz iepakojuma veikalā – tās ir tīrās šausmas"







Inita Šteinberga, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Sviedru tērcītes visvairāk bojā prieku par aizejošās vasaras kvēli karsto atvadu sveicienu. Ja netīk ierīvēt ādā nezināmas izcelsmes ķīmiju lielā daudzumā, dezodorantu var pagatavot pats no dabiskām sastāvdaļām.

“Palasiet sastāvu uz dezodorantu iepakojuma veikalā – tās ir tīrās šausmas, kas viss tajā ir iekšā,” pārdomāt savu ikdienas rituālos lietoto produktu izvēli mudina sertificēta kosmētiķe Sarmīte Kauliņa no Aizkraukles.

Izvēlas aromātus

Kosmētiķe ir izstrādājusi vairākas dezodorantu receptes no dabiskām izejvielām. Vienkāršākā no tām ir sausā dezodoranta recepte, kuru var pagatavot katrs, izmantojot virtuvē atrodamās vai veikalā viegli iegādājamās sastāvdaļas.

Sausā dezodoranta pagatavošanai vajag 15 gramus kokosa eļļas (cieta, gabalos, šķidra nederēs). Tajā iepilina pa astoņiem pilieniem tējas koka un lavandas eļļas un divus pilienus salvijas eļļas. Tās absorbēs sviedru aromātu, un tām piemīt antimikrobiāla iedarbība. Populārās citrusu eļļas dezodorantam nederēs.

Samaisa miltos

Bļodā ieber 60 gramus kukurūzas cietes (ne kartupeļu!) un 25 gramus kokosriekstu miltu. Kokosa un ēterisko eļļu pikuci lēnām ieliek miltos tā, lai neput. Ar rokām pamazām to iemīca miltos. Ja eļļa bijusi pietiekami cieta, tad atsvaidzināšanās līdzeklim veidosies irdena, birstoša, drumstalaina struktūra bez krāsas. Līdzīgi tām drumstalām, ko kaisa uz plātsmaizēm.

Tie, kas sevisķi spēcīgi svīst, masai papildus var pievienot 20 gramus dzeramās sodas. Taču ar sodas lietošanu dezodorantu gatavošanā (kā to iesaka dažādi padomdevēji interneta vietnēs) kosmētiķe neiesaka aizrauties. Soda ir sārmaina un, ilgstoši lietojot, izmaina ādas dabisko pH līmeni. Turklāt cilvēkiem ar jutīgu ādu šāds pulveris var izraisīt alerģisku reakciju.

Lieto vesels

Gatavo dezodorantu ieber aizskrūvējamā burciņā. To var glabāt istabas temperatūrā, taču karstā laikā labāk turēt ledusskapī. Nav ieteicams uzreiz gatavot lielu daudzumu pulvera. Kad izlietots, gatavo nākamo.

Lietojot dezodorantu, paņem mazu šķipsniņu drupenā pulvera un ie­smērē pilnīgi sausās padusēs. Lieko masu no ādas noslauka ar dvielīti. Uz melna, tumša apģērba dezodorants atstāj mazliet redzamas pēdas, savukārt gaišas drānas valkājot, par to nav jābēdā. Turklāt dabiskās vielas no auduma ir viegli izmazgājamas. Ja dezodorantam pievieno sodu, tad gan tumšas krāsas drēbes labāk nevilkt, jo tā noēd krāsu.

Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu

Par publikācijas saturu atbild AS “LATVIJAS MEDIJI”.