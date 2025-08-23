“Tas būtu apvainojums kritušajiem Ukrainas karavīriem” NBS majors par Putina prasībām Aļaskā 0
Par Krievijas prezidenta Putina prasībām Aļaskā, lai izbeigtu karu Ukrainā, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāstīja NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
“REUTERS publicējis Putina prasības Aļaskā, lai izbeigtu karu Ukrainā. Tātad pamieram nav gaidāms, kamēr netiks panākts visaptverošs miera līgums, tātad viņš spēlē uz to, kamēr visas tās sarunas ritēs vēl mēnešiem, tikmēr šaus,” norādīja Slaidiņš.
“Kijevai pilnībā jāizved karaspēks no Doņeckas un Luhanskas apgabaliem un viņš apsola iesaldēt frontes līniju Hersonas un Zaporižjes apgabalos, un Krievija ir gatava atdot okupētās Sumu un Harkivas apgabalu daļas. Šāds scenārijs, ja Ukraina to pieņem, tad tas ir apvainojums Ukrainas bruņotajiem spēkiem un visiem kritušajiem, kuri ir šos vairāk nekā trīs gadus cīnījušies par šo smirdīgo Krievu pasaules zābaku,” viņš uzsvēra.
Saprotot to, kā ASV ar Krieviju apspriež Donbasu, it kā tas būtu kāds pīrāgs, kuru var nodot roku rokā. “Bet labā ziņa ir tāda, ja paskatāmies uz karti, kāda bija situācija martā 2022.gadā un kāda ir situācija šobrīd augustā 2025.gadā, ko tad krievi kontrolē, jā, mēs zinām, ka krievi pavirzijās un ieņēma, bet tas ir viens procents Ukrainas teritorijas,” skaidroja Slaidiņš.
“Viņi dabūja pa rīkli pie Kijevas un Hersonas, ukraiņi atguva Hersonu un neviens apgabalu centrs nav Krievijas bruņoto spēku rīcībā. Tā kā lielā varenā, milzīgā valsts īsti nav sasniegusi savus mērķus,” viņš piebilda.
“Un es saku, ka ukraiņi vēl tagad ir uzvarējuši, jo tas nebija Krievijas plāns, lai karte tā izskatītos, viņi ir aizrijušies un viņi ir iesprūduši, viņiem tapa ir iedzīta pamatīgi iekšā,” uzsvēra Slaidiņš.
Ukraiņi jau tagad veic pretuzbrukumu. “Man jau likās, ka kaut kas būs, skaidrs, ka nevar pāriet stratēģiskā līmeņa uzbrukumā, lai atbrīvotu teritorijas, ja krievi sapratīs, ka var dabūt pa purnu, tad viņi ar to rēķināsies. Šoreiz izskatās, ka viņi ir dabūjuši iekšā pēc ilgāka laika,” viņš piebilda.