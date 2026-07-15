Kārtīgi ēdot zemenes, ar cilvēka ķermeni notiek vismaz 6 labas lietas 0
Zemenes ir sulīgas, spilgti sarkanas ogas, kas ar savu saldo garšu iekarojušas cilvēku sirdis visā pasaulē. To izcelsme meklējama 18. gadsimta Eiropā, kad franču botāniķi krustoja Ziemeļamerikas savvaļas zemenes (Fragaria virginiana) ar Dienvidamerikas sugām (Fragaria chiloensis), radot mūsdienās pazīstamo dārza zemeni.
Zemenes ēd svaigas, pievieno desertiem, kokteiļiem un salātiem, kā arī pārstrādā ievārījumos, sulās un saldumos. Tieši tāpēc tās ir universāla sastāvdaļa gan mājas virtuvēs, gan augstās klases restorānos.
Visvairāk zemeņu patērē Eiropā un Ziemeļamerikā, kur tās jau sen kļuvušas par vasaras simbolu. Pasaulē lielākās zemeņu ražotājas ir Ķīna, ASV un Meksika, kas kopā saražo gandrīz pusi no globālās ražas, pateicoties plašām plantācijām un modernām audzēšanas tehnoloģijām.
Zemenes audzē siltumnīcās, atklātā laukā un arī hidroponiski, tāpēc tās daudzviet pieejamas gandrīz visu gadu. Šīs ogas ne tikai priecē garšas kārpiņas, bet arī papildina uzturu ar vitamīniem un antioksidantiem, padarot tās par veselīgu un iecienītu izvēli.