Pasaules prese atzinīgi atspoguļo Latvijas iniciatīvu uz Ukrainu sūtīt dzērājšoferiem konfiscētos auto

Kā liecināja šonedēļ ieraksts Valsts ieņēmumu dienesta sociālajos medijos, ceļu uz Ukrainu uzsākušas pirmās automašīnas, kuras turpmāk pa Latvijas ceļiem vairs nestūrēs to bijušie īpašnieki – dzērājšoferi. Šī Latvijas rīcība ir pamanīta arī daudzviet pasaulē, par šo Latvijas iniciatīvu rakstījuši daudzi ietekmīgi mediji un ar šo ziņu dalījušies savos sociālajos kontos.

Ar šo informāciju savos sociālajos tīklos dalījies arī Tviterkonvoja Reinis Pozņaks, kurš norāda (pievienojot arī foto): “Mēs cenšamies neatpalikt. Ceļš caur mūsu garžžu uz Ukrainu sākas jau šodien. Viens auto dosies izpirkt ne tikai alko bet arī ideoloģisko karmu.” Kāda dzerājšofera auto salons bijis izgreznots ar Krievijas federācijas karogu.

LA.LV jau ziņoja, ka valdība nobalsoja bez atlīdzības nodot astoņus valstij piekritīgos dzērājšoferiem konfiscētos transportlīdzekļus Ukrainas Aizsardzības ministrijas armijas daļām, Vinnicas reģionālajai klīniskajai slimnīcai un Kupjanskas padomes teritoriālajai medicīnas apvienībai. Finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV) norāda, ka no idejas līdz realizācijai pagāja nedaudz vairāk par mēnesi. Procesā aktīvi iesaistījās gan Valsts ieņēmumu dienests, gan valdība, gan Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, un grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā Saeimas deputāti atbalstīja vienbalsīgi.

Biedrības “Agendum” pārstāvis un “Tviterkonvoja” aizsācējs Reinis Pozņaks norāda, ka šis ir nozīmīgs atbalsts Ukrainai, jo katrs auto frontē nozīmē kādu izglābtu dzīvību.

Cars confiscated from drunk drivers in Latvia are ending up in Ukraine, as government donations to hospitals and troops. pic.twitter.com/LBPHGQMgL6

Latvia is sending cars seized from drunken drivers to Ukraine to help deliver supplies or move medical personnel.

“They will be in better hands,” said Reinis Poznaks, who leads a charity that was tasked by the government to deliver the vehicles.https://t.co/p5QcDSpL9L

— The New York Times (@nytimes) March 10, 2023