Foto: Ekrānuzņēmumi no video “Facebook”; Sadursme.lv

Starp Ķegumu un Jaunjelgavu notikusi avārija – aculiecinieki atklāj iespējamo “vaininieku” 42

LA.LV
11:02, 26. decembris 2025
Ziņas Latvijā

Ziņa papildināta plkst. 14:05

Ceļa posmā starp Ķegumu un Jaunjelgavu, Ogres novada Birzgales pagastā, notikusi avārija.

Otrajos Ziemassvētkos spoži spīd saule, kas, iespējams, varētu būt pie vainas ceļu satiksmes negadījumam starp vairākām vieglajām automašīnām un vienu kravas transportlīdzekli. Tā ziņo negadījuma aculiecinieki.

Sākotnējā informācija liecināja, ka negadījumā iesaistītas divas vieglās automašīnas, bet, kā liecina ziņu aģentūra “LETA”, negadījumā tomēr iesaistītas trīs automašīnas un viens kravas transportlīdzeklis.

“Aculiecinieki norāda, ka spilgta saule varēja apžilbināt autovadītājus, kas, iespējams, bijis viens no negadījuma iemesliem. Pēc aculiecinieku teiktā smagi cietušo nav.

Satiksme notikuma vietā šobrīd ir bloķēta. Aicinām autovadītājus būt īpaši uzmanīgiem un, ja iespējams, izmantot apbraucamos ceļus,” savā “Facebook” lapā informē “Sadursme.lv”.

Negadījumā cietusi viena persona.

Satiksme notikuma vietā pilnībā atjaunota.

