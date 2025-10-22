STOPkadri: Pret rudeni birokrātijas mazinātāji sagura – nespējnieku pulciņš 0

Tas, ka birokrātijas mazinātāji mums ir nespējnieku pulciņš, to mēs zinājām jau pavasarī. Tāpat kā rudenī lido prom gājputni, tā nu birokrātijas mazinātāji saka: “Mēs esam izsmēluši savas idejas. Vajadzīgs skats no malas! Ir nepieciešams grūdiens.” TV24 raidījuma STOP kadri vadītājs Armands Puče, ironizējot par šo, nodemonstrē, kāds izskatās skats no malas un īsts grūdiens.

“21 priekšlikums bija. 8 tika ieviesti. It kā ieviesti. Kurš to zina, jo neviens taču nekam neseko līdzi. Tur nenotiek nekas, jo viņi ir noguruši. Ko saka Raivis Kronbergs [Valsts kancelejas vadītājs], tas, kurš ir atbildīgais par to visu,” sarkastiski vaicā Puče, pie reizes dodot arī atbildi: “Nu tā bija darba grupa. Viss kārtībā. Normāli.”

Uzrunāts reālu izmaiņu ieviešanai ir Jānis Endziņš no Tirdzniecības rūpniecības kameras – “viņš nāktu talkā valsts pārvaldē ar savu resursu un telpām.”

Puče gan vaicā: “Ar savām? Viņi uzskata, ka tas ir viss viņa?”

Nu, ko vēl Raivis saka, vaicā žurnālists? “Viņš nesaka neko par kafijas pauzēm. Nekas nav par kafijas pauzēm teikts, ko Endziņš viņš varētu saņemt, bet valsts pārvalde piedāvās Endziņam Inovācijas laboratoriju ar facilitatoriem. Jaunais darītājs Endziņš – neapvienos darbu, ies prom no LTRK, kur ilgus gadus strādāja.”

Tomēr Puče vēlas pievērst sabiedrības uzmanību – facilitatoriem. “Tas būs šī gada galvenais vārds. Kas ir facilitatori? Neticēsiet!

Pie darba grupām ir tādi cilvēki, kas tā kā noskaņo darba grupu, lai tie strādātu labāk. Un tādi cilvēki, izrādās, Raivim Kronbergam ir daudz!”

Puče vaicā, vai ir vērts apskaust Jāni Endziņu: “Jā, apskaužam! Jo katrs, kas nāk to dīkdieņu vietā, nāks ar izkapti, un Jānim izkapts ir – tā ir jālieto!”

Summas, ko mēs varētu ietaupīt, ir mērāmas vairākos simtos miljonu eiro. Šobrīd valstī “atrasti” 172 miljoni…
